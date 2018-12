15 pappaer på Landås gir alt når julen ruller i gang på Landås.

Landåsnissene er noe for seg selv. Lørdag sørget 15 fedre for et ellevilt show da julegranen skulle lyssettes på Lægdemarken.

Med ballettdrakter fra eBay danset de julen inn i kamp med nissene som ikke ville danse ballett. I år var det niende gang de underholdt nabolaget før julegrantenning.

Ørjan Torheim

– Skal overgå fjoråret

– Hvert år så har vi fedrene en samling. Målet er at vi skal overgå fjorårets underholdning. Dermed har det tatt seg opp år for år, sier Martin Gavlen, som er en av fedrene.

Det har vært Ringenes herre-tema med kapper og flammeblåsing. De har underholdt med pil og bue. Én gang dynket de til og med et tau i bensin. Tauet gikk opp rundt juletreet i en sirkel og ble så tent. Da flammene nådde treet, ble julelysene tent.

– Vi har prøvd ulike kunstneriske uttrykk, kan du si, humrer Gavlen.

Men de siste årene har de lagt seg på en mer feminin linje. I fjor var det Beyoncé-tema. Da var de ikledd badedrakter.

– Mange vil nok tilbake til en litt mer macho stil, med disse pyrogreiene. Der er vi litt delt, forklarer han og ler godt.

I år ble showet avsluttet med krutt som smalt før lyset kom på.

– Dette er selve urgranen

– Det er dette som er selve urgranen, den er på Landås. Og neste år er det tiårsjubileum, forteller Gavlen, som ikke vil ikke røpe navnet på de andre nissene.

– Hvem vi er, skal være en hemmelighet. Vi gjør ting anonymt.

Denne helgen tennes julen i gang flere steder i Bergen:

Klokken 13.00 ble det første adventslyset tent på Fløyen.