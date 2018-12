Jan Erik Solheimsnes (64)

– Da jeg var i militæret i Bodø i 1974, ble jeg forelsket i denne bilen. Det er en Volvo PV, 1963-modell. Min kone Britt Irene og jeg var på mange fantastisk fine bilturer i ungdommen, men i 1981 var bilen så rusten at vi måtte sette den i garasjen permanent. For ti år siden var jeg inne på tanken om å skrote hele bilen, men minnene om alle turene og gleden vi har hatt sammen, gjorde at jeg bestemte meg for å la all fornuft fare og satse på full overhaling. Siden har jeg skrudd og banket i utallige timer. Når jeg blir ferdig, kommer den til å bli i perfekt stand på alle måter. Britt Irene og jeg gleder oss til å få bilen på veien igjen, slik at vi kanskje kan gjenta noen av turene fra unge år.