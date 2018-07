– Har ikke sett det verre i sommer. Dette kan vi ikke leve med. Rydd opp!

Luftforurensing fra cruiseskip i Bergen havn er ikke et nytt fenomen, men det tærer på tålmodigheten til bymann og stril. Tirsdag morgen strømmer reaksjonene inn til Bergens Tidende.

– Jeg stoppet ved parkeringsplassen ved Laksevåg Senter i morges ved 8-tiden. Det er helt horribelt, sier Helge Misje Johannesen, som hver dag kjører til byen fra Sotra.

Han har ikke sett mer utslipp fra havnen enn denne nærmest vindstille dagen i Bergen.

– Dette er en skam. Cruiseskipene får gjøre som de vil i Bergen. Dette skal bergenserne puste inn. Om vi ikke kan få landstrøm til cruiseskipene, så må vi nekte de verste «dieseldamperne» innpass i havnen. En del av disse gamle cruiseskipene burde vært senket for lenge siden, sier en forarget Johannesen.

Torbjørn Vassenden

Teppe over byen

Røyken over Bergen er også godt synlig fra Askøy og Florvågøen der Frank Halland er bosatt.

– Bildene jeg har sendt inn taler for seg selv. Vanligvis blåser det litt, men i dag var det helt vindstille. Da ser vi røyken som et teppe over byen. Dette kan vi ikke leve med. Nå må myndighetene rydde opp, sier Halland.

Frank Halland

Tjukk røyk på solsiden

Rolf Hovland på Gyldenpris er også blant BT-leserne som reagerer på forurensningen og sender inn bilder.

– Vi sitter ikke akkurat oppi røyken, men vi ser at den ligger tungt på solsiden av byen. Den ligger tjukk fra Bontelabo og opp mot Svartediket og Ulriken.

Hovland vet at havnen og kommunen prøver å ta grep, men ser samtidig at luftforurensingen er som tidligere år.

– Det å sortere ut de verste skipene må man finne en løsning på. Samtidig må man redusere antall ankomster, sier han.

Avslag på landstrøm

Bergen havn fikk nylig avslag fra Enova på søknad om landstrøm for cruiseskip.

– Det var ikke det vi trengte for å komme videre med vår ambisjon om å bli en så miljøvennlig havn som mulig. På dager som denne med lite vind i Bergen, så får vi en påminnelse om at vi må trøkke på for å komme videre, sier havnedirektør Johnny Breivik.

Det jobbes nå etter to akser i Bergen havn. Den ene er å fullføre arbeidet med et avgiftssystem som skal premiere de mest miljøvennlige skipene. Den andre aksen er å få landstrøm på plass.

Gir ikke opp

– Vi gir ikke opp floken rundt landstrøm for cruiseskip. Den skal vi løse. Avgiftspolitikken skal være på plass fra nyttår, sier Breivik.

Om hva cruiseskipene slipper ut, sier han:

– Noen skip har renseanlegg, andre har ikke gode løsninger for rensing. At det er forurensning som kommer ut er det ikke tvil om, men det er ikke alltid mest forurensning når det er mye røyk. Det er også en del damp som er ganske visuell.