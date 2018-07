Anne Toril Håvik ville ikke sende valpen Bruno på kennel når han trengte pass. Så fant hun en Airbnb-tjeneste for hunder, som kan brukes som sjekkeappen Tinder.

Nå har Bruno en fast hundepasser. Mia Carlsen bor like ved, i Arna. Hun ønsket å passe hunder, men visste ikke hvordan hun skulle komme i kontakt med hundeeiere. For to år siden fant hun appen DogBuddy og meldte seg som hundepasser.

– Det er litt som Airbnb for hunder. Jeg stiller med pass og husrom, og så kan hundeeierne velge meg som hundepasser, sier Carlsen.

Ønsket ikke kennel

DogBuddy er en nettside og en app for hundeeiere og hundepassere. Hundeeierne legger inn bilde og informasjon om sin hund, og på samme måte legger hundepasserne inn informasjon om seg selv.

Begge legger inn dato for når det ønskes hundepass, og på denne måten treffes hundeeierne og hundepasserne. Man kan også velge hvilke hunder og hundeeiere man vil komme i kontakt med ved å sveipe til venstre for den hunden eller hundepasseren man ønsker kontakt med. Dette kan sammenliknes med datingappen Tinder.

Fra appen DogBuddy

– Vi ønsket ikke å sende Bruno på Kennel. Vi ville gi ham en hjemmefølelse, selv om han var borte, forteller eier Håvik.

Det har han nå fått hos sin hundepasser Carlsen. Hun passer cirka en hund hver fjerde uke. Før hun skal passe hundene, avtaler hun alltid et møte med eier og hund for å bli kjent.

– Jeg ønsker å møte dem i forkant. Som regel er både hund og hundeeier grei, men man vet jo aldri, sier hun.

Internasjonalt konsept

DogBuddy ble grunnlagt i 2013 av Richard Setterwall og Enrico Sargiacomo.

– Idéen til DogBuddy kom da jeg reiste mye i jobb på min tidligere arbeidsplass. Hver gang jeg skulle reise, hadde jeg problemer med å finne pass til hunden min, Luca, og jeg hatet tanken på å sette henne i en tradisjonell kennel. Jeg tenkte at det måtte være et bedre alternativ, sier Setterwall.

Konseptet startet de opp i Storbritannia, men det utvidet seg raskt til Sverige og Norge. Så til Spania, Italia, Frankrike, Tyskland og nå seinest Nederland. I Norge ble hundeappen startet i begynnelsen av 2017 og finnes nå i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø, Drammen og Kristiansand.

– Vi lærer utrolig mye fra våre eiere og hundepassere hver gang vi går inn i et nytt land. I løpet av de siste fem årene har våre hundepassere gitt et samlet antall på over 800.000 netter med overnatting, dagspass og turer, noe som gir oss en god forståelse av hva hundeeiere trenger og utfordringene de står overfor, forteller Setterwall.

Tipset flere

Hundeeier Håvik syntes det var litt skummelt å skulle levere hunden sin til en familien ikke kjente.

– Jeg var litt nervøs, men etter at mannen min hadde møtt Mia, fikk vi en god følelse, hun virket som en god hundepasser og hun gikk godt overens med Bruno.

Nå føler hun seg trygg når Bruno er med sin faste hundepasser, og hun har allerede booket avtale for neste gang hunden trenger pass.

– Vi får bilder fra når de er på fjelltur og når de koser seg hjemme. Da vet jeg at Bruno har det fint, og klarer å slappe av.

Håvik har tipset mange venninner og flere av dem har tatt i bruk appen.

– Det er flere som meg, som ikke ønsker å sende hunden sin på kennel, sier hun.

Carlsen tror mange helst ønsker å gi hunden sin til en hundepasser som gir den full oppmerksomhet, og som kan ta den med ut flere ganger om dagen.

– En Airbnb for hunder er jo en fantastisk løsning, både for meg som hundepasser og for alle hundeeierne, sier Carlsen.

Funnet kjærligheten

Det viser seg også at noen har funnet kjærligheten gjennom appen.

– Vi hadde nylig en eier og en hundepasser som delte med oss på sosiale media at de hadde møttes og blitt forelsket gjennom DogBuddy. Selv om vi ikke designet appen med det i tankene, er jeg sikker på at det er enda flere kjærlighetshistorier der ute som ennå ikke er delt med oss, sier Setterwall.