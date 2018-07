– Det kan i verste fall gå liv, sier lensmannen i området.

Torsdag kveld var Alf Alden fra Øygarden på tur til Geiranger for å ta noen bilder. Han stilte seg opp ved en utkikkspost ned mot fjorden og knipset i vei. Da han zoomet inn på bildene så han noe som sjokkerte.

– Det satt en kvinne på kanten av et stup. Da lurte jeg på hva i all verden hun tenkte på, sier han oppgitt.

Alden tar en del bilder i naturen på fritiden, men forteller at han aldri har sett liknende.

Alf Alden

– Flere hundre meter rett ned

Alden mener det er flere hundre meter rett ned fra der kvinnen satt. Ved stupet er det en sperring som kvinnen tilsynelatende hadde klatret over.

Privat

– Det der er livsfarlig. Det var bratt der hun satt, så det skulle ikke mye til for at hun tippet ut fra stupet, sier han.

Han forteller at det så ut som kvinnen poserte for noen som tok bilder av henne. Nederst til høyre på bildet er det en person – som også har beveget seg farlig nær fjellkanten – som ser ut til å fotografere i retning kvinnen.

Spektakulære bilder

Evelin Liseth, fungerende lensmann i indre Sunnmøre, synes det er ille at folk ikke respekterer sperringene som er satt opp.

– Det er en grunn for at vi har sperringene. Det kan i verste fall gå liv hvis man ramler utfor.

Liseth forteller at de har fått få meldinger om at folk klatrer over sperringene, men hun tror likevel det skjer.

– Det er om å gjøre å ha det mest spektakulære bildet. Det er ikke greit, sier hun.

Dette er ikke en ny problemstilling. En kvinnelig student falt ned fra Trolltunga og omkom da hun skulle bli tatt bilde av i 2015. Samme år gikk Visit Norway gjennom sine nettsider for å fjerne vågale bilder fra blant annet Trolltunga.

– Det er rett og slett dumt

– Dette koker ned til sunn fornuft, sier Jarle Øversveen, avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Noen områder vurderes som så farlige, eller har så stor trafikk, at man har valgt å sette opp sperringer. Å klatre over sperringen er både farlig og uaktsomt, mener han.

Julie Maske, DNT

– Det er ikke verdt risikoen å få det bildet. Det er rett og slett dumt. Ikke bare utgjør man en fare for seg selv, men hvis det ender med en redningsaksjon, legger man beslag på ressurser noen andre kunne trengt, forteller Øversveen.

Han legger til at alle redningsaksjoner utgjør en viss risiko for dem som utfører dem.

– Derfor skal man være forsiktig på tur, sperring eller ikke, sier han.

Skjønner ikke risikoen

Anne-Mari Planke, som jobber med sikkerhet i Den Norske Turistforening, mener våghalsene ikke skjønner risikoen de utsetter seg for.

– Folk tror at de ikke er utsatt.

Planke tror noen tenker at de «bare» skal ta et bilde, «bare» skal se utover kanten, men ikke skjønner konsekvensene. Hun forteller at det hvert år er folk som ikke respekterer advarsler og sperringer.

– Det er heldigvis ikke så mange slike ulykker, men det har vært altfor mange av dem de siste årene, sier hun.

Kom seg i trygghet

Alden som tok bildet er spesielt bekymret for at barn skal se voksne ta slike sjanser og bli inspirert til å gjøre det samme for å få tatt bilder.

Han forteller at kvinnen på bildet kom seg opp og tilbake igjen på trygg grunn så langt han kunne se.