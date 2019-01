– Vi har hatt flere saker om uønsket deling av nakenbilder i digitale medier enn noen gang tidligere, sier leder i konfliktrådet i Hordaland, Bjørg Sletten.

Her i dette lokalet i 2. etasje i Domkirkegaten 3 møtes partene for å finne en vei videre.

Konfliktrådet i Hordaland har fra 2017 til 2018 hatt en økning i antall saker på 45 prosent. Størst økning opplever konfliktrådet i saker som omhandler seksuelle krenkelser der forholdene blant annet dreier seg om uønsket deling av nakenbilder. Nesten fem prosent av straffesakene som konfliktrådet mottok i 2018 handlet om ulike former for seksualkriminalitet.

– Vegrer seg mot å gå på skolen

– Metoo-kampanjen er nok en del av forklaringen når vi i 2018 opplevde en økning i antall saker av seksuell karakter. Det er mange unge folk som er involvert i disse sakene. Ofte dreier det seg om ungdommer som går i samme klasse, går på samme skole eller møtes i fritiden, sier Sletten.

I 2018 var det i konfliktrådet totalt sett en oppgang på 87 prosent der partene i sakene var under 15 år.

– I sakene som handler om uønsket bildedeling er det mange som går rundt med vondt i magen og som vegrer seg mot å gå på skolen eller delta i sosiale sammenhenger. Vår oppgave er å bringe partene sammen og snakke om det som er vanskelig, sier Sletten.

Møtes uten foreldre

I konfliktrådet blir det først et formøte med megler og hver av partene. Deretter møtes de som er i konflikt.

– Det er viktig at partene får bruke egne ord om hva de har opplevd og hva de føler. I noen tilfeller er det slik at foreldre ikke er til stede. Da er det ofte enklere å snakke mer direkte for ungdommene. Når man er kommet så langt at en avtale kan underskrives og partene er under 18 år, skal foreldre være til stede, sier lederen i konfliktrådet.

Sletting av bilder

Hva er lov? Hva er ikke lov? Hvor er grensene mine? Hvordan rydde opp? Hvordan forholde seg til hverandre i etterkant? Dette er spørsmål som blir stilt.

– Det er taushetsplikt for partene etter møtet i konfliktrådet. Dersom møtet mellom partene ikke fører frem, er det politiet som må på banen. Vi har imidlertid svært gode erfaring fra denne typen saker. Mange klarer å legge bak seg vonde og vanskelige historier. Sammen med partene gjør vi også det vi kan for at nakenbilder skal bli slettet, sier Sletten.

Fakta: Konfliktrådet Konfliktrådet i Hordaland har hatt flest saker på sitt bord av samtlige 22 konfliktråd i landet i 2018. Størst økning er det i antall straffesaker med hele 80 prosent.

I fjor var det 11 prosent flere sivile saker fra publikum enn året før. Også i 2018 utgjør vold, trusler og skadeverk de største sakskategoriene som konfliktrådet i Hordaland behandler.

I hele 33 prosent av straffesakene oversendt fra Vest politidistrikt var det en voldshendelse som lå til grunn for det gjenopprettende møtet i konfliktrådet.

I Hordaland har 28 unge lovbrytere fått ungdomsstraff (4) eller ungdomsoppfølging (24) i 2018. Straffereaksjonene gjelder ungdom fra 15–18 år som har begått alvorlige lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og som er motivert for endring.

I siste års statsbudsjett ble konfliktrådet styrket med 16 millioner for å bekjempe ungdomskriminalitet.

Bevisst egne grenser

Metoo-kampanjen har, ifølge lederen i konfliktrådet, ført til at flere ungdommer er blitt bevisst egne grenser.

– Ungdomskulturen har endret seg veldig med alle mulighetene for bildedeling som nå finnes. Mange har funnet ut at det ikke er meg det er noe galt med når de møter i konfliktrådet. Litt av nøkkelen er at partene selv skal finne svarene, si hva de faktisk tenker og hvordan man kan finne en vei videre, sier Sletten.

Slutt med kjæresten

Alexander Gonzalo Sele er politiadvokat og fagansvarlig for U-18 saker.

– I en del saker ser vi at nakenbilder er sendt i god tro til en kjæreste. Når forholdet så tar slutt, er det noen som blir fristet til å dele bilder med andre eller på sosiale medier. Her kan det dreie seg om hevnmotiv, sier Sele.

Politiet er rundt på skoler og holder foredrag for å forebygge denne typen saker.

Bøter på 5000–8000 kroner

– Når det foreligger en anmeldelse og det er opprettet sak på et forhold, kan vi ransake eller beslaglegge mobiltelefoner. Om man ikke når frem i konfliktrådet, kan det bli bøter på mellom 5000 og 8000 kroner for den siktede, sier politiadvokaten.

I en høyesterettsdom fra 2016 ble en mann dømt til fem måneders fengsel for å ha lastet ned og delt store mengder nakenbilder fra private filer.

Grove tilfeller

– Hovedregelen er at unge under 18 år ikke skal dømmes til ubetinget fengsel, men i spesielt alvorlige tilfeller kan det likevel være aktuelt, sier Sele.

Ved behandling av en sak i konfliktrådet kan politiet eller påtalemyndigheten være til stede for å orientere partene. Dette skjer gjerne når mistenkte eller siktede har gjentatte forhold på samvittigheten.