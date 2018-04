Sykepleier Berit Gausdal døde 66 år gammel.

Privat

Det var med sjokk og sorg vi fikk melding om at Berit Gausdal ikke lenger er blant oss.

Hun døde 21. mars, 66 år gammel, etter å ha vært under tøff behandling for kreftsykdom siden november i fjor. Det var imidlertid bare positive tilbakemeldinger hele veien til det plutselig snudde og livet ebbet ut i løpet av et døgns tid.

Berit utdannet seg til sykepleier på Haukeland Sykepleierskole i 1973. Som nyutdannet begynte hun på Medisinsk Undersøkelsesavdeling, Haukeland universitetssykehus, der hun arbeidet hele sitt yrkesaktive liv.

Hun ble tidlig spesialsykepleier på prosedyrer og undersøkelser innen hjerte-, nyre- og mage/tarmsykdommer som ble utført på avdelingen. Hun hadde flere spesialfelt og var en allsidig sykepleier. Hun var verneombud i flere år og gjorde også der en god jobb.

Berit hadde en klar og tydelig stemme og sto stødig på sykepleierne og pasientene sin side. Berit var en modig, stolt og dyktig sykepleier.

Hun var en person med godt humør, smittende latter, hun var inkluderende og omsorgsfull. Kjapp i replikken var hun også, hadde alltid et svar, ofte en morsom historie.

Berit hadde også en utrolig evne til å snakke naturlig med alle, fra kong Salomon til Jørgen hattemaker. Hun var en kjær kollega og venninne som satte store spor etter seg.

Fra 1975 var vi en liten gjeng som ble godt kjent gjennom arbeidet vårt og vi begynte å reise på hytteturer, den siste til familiehytten på Syndin i Vestre Slidre. Etter hvert ble vi flere ansatte og Medisinsk Undersøkelsesavdeling var en god arbeidsplass å være på, noe Berit var med og bidro til.

Berit var en sprek dame, syklet og gikk mye tur. Byfjellene lå like ved hennes hjem og hun elsket sine turer til de nære fjellene i nærheten.

Etter at Berit ble pensjonist har vi holdt kontakten som gode venner, noen gjennom sommerklubben og mange gjennom torsdagsdameklubben.

Berit giftet seg tidlig med sin kjære Per og etter hvert kom de tre barna, Kari Mette, Tone og Alf Christian. Årene gikk og barna ble voksne og fikk egne barn. Hun etterlater seg en stor og fin familie med til sammen 13 barnebarn og bonusbarnebarn.

Siste tilskuddet kom bare uker før Berit gikk bort, lille prinsen som hun kalte ham.

Det er ufattelig at Berit er borte. Hun etterlater seg et stort tomrom og våre tanker går til Berits familie.

Gode venner og kolleger fra Medisinsk Undersøkelsesavdeling.