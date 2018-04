– Vi har gode, interne prosesser og er fornøyd med at barnehagen har takket ja til rådgiving, sier SU-leder Bjørn Stian Bjoarvik.

Den nyvalgte lederen for Samarbeidsutvalget (SU) mener situasjonen i Borgafjell barnehage i Os er lovende.

I januar la foreldrerepresentanter i Borgafjell barnehage i Os ned sine verv i protest mot ledelsens varslede oppsigelser av barnehageplasser. Varsel kom etter at flere foreldre hadde kritisert utstrakt vikarbruk og manglende pedagogisk opplegg i barnehagen. Senere trakk ledelsen varslene.

I februar ble det valgt et nytt Samarbeidsutvalg (SU), der representanter for ansatte og foreldre møtes. Torsdag kveld hadde SU møte for å diskutere den endelige tilsynsrapporten fra Os kommune.

– Vi har gode, interne prosesser og hadde et bra møte der rapporten ble lagt frem. Den viser at avvikene er lukket og at ledelsen i barnehagen har takket ja til rådgivning fra kommunen. Det er SU fornøyd med, sier SU-leder og foreldrerepresentant Bjørn Stian Bjoarvik.

– Opplever dere at forholdene er bedre og at det er færre vikarer nå?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, for det har jeg ikke nok kjennskap til. Jeg har inntrykk av at det er mer stabilt, og jeg er fornøyd med arbeidet og kommunikasjonen som foregår nå, sier Bjoarvik.

Etter det BT forstår, er det fortsatt en del vikarer i barnehagen, men antall langtidssykmeldinger skal ha gått ned.

– God oppfølging

Bjoarvik har selv et barn som begynte på en av småbarnsavdelingene i januar i år.

– Som forelder er jeg meget godt fornøyd med barnehagen. Vi er hele veien blitt fulgt godt opp. Orientering til foreldre er noe ledelsen har fokus på å bli flinkere til, sier han, og understreker at han uttaler dette som far, ikke som SU-leder.

Bjoarvik var ikke tilknyttet barnehagen i fjor høst, da de første bekymringsmeldingene kom fra foreldre og PPT. Både han og foreldre som er mer kritiske til ledelsen skryter av de ansatte i barnehagen. Det er barnehageeier og styrer som har vært hovedproblemet, ifølge ansatte og foreldre BT tidligere har snakket med.

Søker seg vekk

Noen foreldre mener situasjonen fortsatt ikke er bra nok, og enkelte har allerede flyttet barnet sitt til andre barnehager.

– Er det mange som søker barna vekk fra Borgafjell?

– Jeg har ikke fått fremlagt noe som viser en slik utvikling, der må jeg henvise til ledelsen, sier SU-lederen.

BT har ikke lyktes med å få fatt i styrer i barnehagen. Verneombud Inger Karine Honningsvåg vet ikke hvor mange som eventuelt har søkt seg fra eller til Borgafjell barnehage. Hun ønsker for øvrig ikke å uttale seg om situasjonen.

Foreldre BT har snakket med regner med at Borgafjell barnehage vil få problemer med å fylle barnehagens 122 plasser til høsten. Ifølge barnehageansvarlig Irene Ullensvag i Os kommune er det for tidlig å si hvordan søkertallene til Os-barnehagene blir.