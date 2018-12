– Er man heldig, så klarner det raskt opp igjen, sier Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet.

I kveld beveger meteorsvermen Geminidene seg over nattehimmelen.

Nå blokkerer imidlertid skyer sikten til det astronomiske lysshowet.

– Skyer fra havet

Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet sier i 19-tiden at noen lave skyer har kommet fra havet og lagt seg over Bergen.

– Men det er ventet litt vindøkning både i kveld og i natt, og prognosene antyder at det brått kan klarne opp. Det er en litt vanskelig situasjon, og det usikkert akkurat hva som vil skje. Er man heldig, så klarner det raskt opp igjen, sier statsmeteorologen.

I år vil det være svært lite forstyrrende månelys siden månen går ned allerede i 21.30-tiden.

Størstedelen av meteornatten er derfor fullstendig måneløs, og de astronomiske forholdene var derfor i utgangspunktet perfekte for å få se et flott «stjerneregn».

Fakta: Meteorsvermen Geminidene Årsaken til svermen er at Jorden passerer gjennom de tetteste delene av støvbåndet fra asteroiden 3200 Phaethon. Støv og sandkorn kommer inn i atmosfæren med 127 000 km/t og brenner opp på grunn av varmen fra luftmotstanden. De siste årene har aktiviteten gradvis tiltatt, og i 2009 ble det for eksempel forventet 140 stjerneskudd i timen, mens resultatet ble hele 170. Svermen ble første gang observert i 1862, mye seinere enn andre meteorsvermer som for eksempel Perseidene og Leonidene. Forskerne antok først at den, i likhet med andre meteorsvermer, stammer fra en komet som etterlater seg støvpartikler på sine runder rundt solen.

Årlig meteorsverm

For de astronomi-interesserte er meteorsvermen Geminidene en stor begivenhet.

Ifølge Roar Inge Hansen, leder i Bergen Astronomiske Forening, har Geminidene vist seg å være den beste stjerneskuddsvermen i løpet av året.

Geminidemeteorene oftest er kraftige og med intense farger, og på kveldstid fyker stjerneskuddene over nattehimmelen i sørøst – oftest like over horisonten.

Geminidene betyr «Tvillingene», og er en meteorsverm som er synlig hvert år i midten av desember.

Stjerneskuddene lyser ut fra dette stjernetegnet, og er den meteorsvermen som er lettest å få øye på for vestlendinger.