– Lørdag og søndag bør man ha tålmodighet hvis man skal kjøre over fjellet. På nyttårsaften vil det nok bli mange stengte fjelloverganger, sier meteorolog Beate Tveita.

Fredag formiddag vil det være rolige vindforhold i fjellet, men vinden vil øke til kuling mot kvelden.

– Det vil være ruskete med en nordvestlig kuling og småbyger i fjellet i morgen kveld. Derfor er det lurt å komme seg av gårde i morgen formiddag hvis man skal over fjellet, sier Beate Tveita, meteorolog ved Stormgeo.

Gjennom selve helgen, på lørdag og søndag, vil det ikke være utpreget kraftig vind i fjellet.

– Det kan lokalt komme vind opp i kuling og noen byger i fjellet. Man vil nok komme seg over fjellovergangene, men man bør følge litt med og ha tålmodighet. Det kan nok bli kolonnekjøring enkelte steder, sier Tveita.

Allerede natt til nyttårsaften vil vinden øke på.

– På nyttårsaften vil det nok være stengte fjelloverganger. Denne vinden vil fortsette helt til tidlig første nyttårsdag. Man bør altså ikke satse på å komme seg over fjellet på nyttårsaften, sier Tveita.

– Sørg for å ha drivstoff på tanken

Statens vegvesen opplyser torsdag formiddag, på Twitter, hvordan man bør forberede seg for kolonnekjøring.

– Av sikkerhetshensyn skal det ikke være mer enn én kolonne på strekningen om gangen. Det er også begrensninger på hvor mange som får være med i hver kolonne. Regelen er at det ikke skal være flere mennesker i en kolonne enn redningsmannskapene har kapasitet til å redde ut, skriver Statens Vegvesen på Twitter.

Brøytemannskapene kan avvise trafikanter de forstår kan komme til å få problemer med å bli med i kolonnen. Det kan være personer som ikke har tilstrekkelig varme klær, kjøretøy som har tekniske mangler eller kjøretøy som ikke er tilstrekkelig "skodd" for slik kjøring.

– Det er alltid en brøytebil eller en ledebil både foran og bak i kolonnen. Sjåførene av brøytebilen og ledebilen har kontakt med hverandre hele tiden. Sjåføren av brøytebilen kan stanse kolonnen med jevne mellomrom for å sjekke at alle er med, skriver Statens Vegvesen.

Før reisen bør man sørge for å ha nok drivstoff på tanken. Det er ikke bensin- eller ladestasjoner på kolonnestrekningene. Man bør ha lykt, slepetau og snøspade lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha med mat og varm drikke, varme klær og vintersko

– Underveis bør man la lufteanlegget forsyne frontruten med kald luft, da det hindrer ising. Man bør bruke nødblink og bruke tåkelys om man har dem. Man bør også holde øyekontakt med bilen foran og holde mest mulig jevn hastighet og følg kolonnen. Man bør ikke kjøre ut av kolonnen eller forsøk å snu og hvis man må stoppe eller det blir stopp i kolonnen, må man ikke bevege deg bort fra bilen. Det kan være livsfarlig, skriver Statens Vegvesen.

Mildt med nedbør

I går lå temperaturen i Bergensområdet på rundt syv grader. I dag, torsdag, er det fortsatt mildt med en temperatur på mellom seks og åtte grader.

– Det er veldig mildt nå. I indre strøk varierer det litt fra to til fem grader, og man må opp i fjellet, på over 1000 meter, for å få minusgrader, sier Tveita.

Det er også spredte regnbyger over hele Sogn og Fjordane og Hordaland. Resten av dagen i dag vil det komme en del nedbør.

– Det vil passere en høytrykksrygg i natt og første delen av morgendagen. Det gjør at vi kan få opphold igjen og synkende temperaturer. Men allerede utover dagen i morgen kommer det et nytt lavtrykk i Norskehavet som vil gi en økende sønnavind, opp i kuling i ytre strøk av Sogn og Fjordane og nord i Hordaland, sier Tveita.

StormGeo

Regn og vind på nyttårsaften

Utover lørdagen vil det igjen bli enkelte, spredte regnbyger.

– Det vil bli roligere vind og på søndag vil det igjen komme et nytt lavtrykk. Det vil da bli mildere luft med regn og yr hele dagen. På søndag kveld og inn i nyttårsaften vil vinden øke på og utover nyttårsaften vil nedbøren også bli økende, sier Tveita.

Det vil bli frisk bris til kuling utsatte steder.

– Det er litt langt frem i tid, men store deler av nyttårsaften ser det ut til å bli regnvær. På kvelden vil vinden igjen dreie i nordvestlig retning og det vil dermed komme en del vind på kvelden. En bør passe litt på med tanke på raketter, spesielt de som går ut litt tidlig på kvelden for å teste dem ut, sier Tveita.

Utover kvelden og inn mot natten vil det bli mer spredte regnbyger. Det vil også bli kaldere, og inn mot den første dagen i det nye året vil det bli tørt og fint.

– Fra natt til første nyttårsdag og ut på nyåret vil det bli kaldt og fint med oppholdsvær. Det ser ut som det skal bli noen kalde dager på starten av nyåret, sier Tveita.