Trond Kjellevold er død. Han sovnet inn på et sykehus i London lørdag kveld.

Kjellevold ble 59 år gammel og ble en kjent mann i restaurantbransjen i Bergen. I yngre år arbeidet han i resturantbransjen han i Spania.

Siden var han dørvakt på gamle Exodus i Bergen og startet tapasrestauranten Escalón ved Fløibanen i 1998.

Det ble en suksesshistorie. Escalon-konsernet har hatt en omsetning på rundt 50 millioner kroner de siste årene og driver restaurant også i Oslo.

– Vi trenger litt tid på å fordøye dette. Det kom brått på, sier partner Pål Høyde.

Sammen med Kjellevold og Pål Clausen har han stått for driften av Escalón.

– Vår bauta

Familien fortalte om den triste nyheten på Kjellevolds egen Facebook-side søndag. Der heter det:

«Det er med stor sorg vi meddeler at vår far, Trond Kjellevold, gikk bort igår lørdag, 25. august, klokken 23.03, på et sykehus i London. Vår bauta i livet gikk bort altfor tidlig og hadde fortsatt mye han ønsket å gjøre og se fram til.

Fra sine barndomsår på Landås til en entreprenør innen restaurantbransjen var det alltid et lurt smil og en skarp, vittig tone å finne. Hans tone og oppførsel så minneverdig at selv servitører i Barcelona måtte si ifra om at vår far uten tvil var deres favorittgjest.»

– Fristed i Sogn

Familien skriver videre:

«Pappa lærte oss mye, men viktigheten av vår familie og våre røtter i Sogn er en viktig lærdom vi vil finne stor trøst i, fordi Kjellevold var et av hans fristeder som han viet svært mye av både tid og tanker til. Trøsten ligger i at det grunnlaget han la for oss der vil kunne videreføres av oss for egen del og fremtidige generasjoner.

Hans stemme og tilstedeværelse kommer til å bli dypt savnet av ikke bare hele familien, men alle som har møtt han. Inntil siste slutt satt vi sammen med han, holdt han i hånden og minnet han på hvor glad vi er i han.

Hvil i fred, PAPPA, Patricia, Erick og Patrick»

– Han blir dypt savnet

Driften av Escalón går som normalt, men de ansatte er naturligvis preget.

– Trond besøkte sin eldste sønn i London og fikk et hjerteinfarkt. Han sovnet inn lørdag kveld. Det er vanskelig å sette ord på dette. Vi er fortsatt i sjokk, sier Pål Høyde.

Den første Escalón-restauranten ble startet i 1998 ved siden av Fløybanen. Navnet Escalón kommer av at Kjellevold hyppig frekventerte en flamenco-bar i Malaga på 80-tallet som het nettopp «Escalón».

Da han flere år senere var pionér på tapas i Norge var det ikke tvil om hva navnet på restauranten skulle være, heter det på kjedens hjemmeside.

– Han har vært en entreprenør i resutaurantbransjen og en fantastisk fyr å jobbe med. Han blir dypt savnet av veldig mange, sier Høyde.

Verken han eller de andre ansatte fikk mulighet til å ta farvel med sjefen, som ble 59 år gammel.