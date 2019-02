Gjerningspersonen løp rett foran bilen til mannen som ble vitne til knivstikkingen.

Fredag kveld skulle mannen i slutten av 30-årene innom bensinstasjonen Circle K i Vikens gate for å fylle luft i dekkene på bilen, da han havnet midt i dramaet.

Idet han skulle svinge inn til stasjonen, så han to unge menn som han oppfattet tullet og dyttet i hverandre.

Det lå en caps på bakken, og da mannen svingte utenom capsen oppdaget han ytterligere to menn som slåss.

2211-TIPSER

– Så kniven

Han så den ene mannen lange ut mot den andre.

– Jeg trodde han slo, men idet han trakk hånden tilbake så jeg kniven, sier vitnet.

Han forteller at han brukte noen sekunder før han fikk summet seg. I mellomtiden løp gjerningsmannen rett foran bilen.

Den skadede mannen lå på bakken, da vitnet gikk ut av bilen.

– Veldig stresset

– Jeg var veldig stresset, for jeg var ikke sikker på om gjerningspersonen ville komme tilbake. Jeg visste heller ikke om det var flere som hadde kniv, og om faren var over, utdyper han.

Da kom en brannmann i sivil løpende som gikk i gang med å gi førstehjelp.

– Jeg ringte politiet, men det var kø på linjen, så etter to forsøk ringte jeg ambulansen og fikk deretter snakke med politiet. Jeg sprang inn på bensinstasjonen for å få fatt i et førstehjelpsskrin, forklarer mannen.

Han forteller at den skadede mannen først ble båret inn i en politibil, men at ambulansen kom frem akkurat da og tok med seg mannen.

– Trist

– Hvordan opplevde du det som skjedde?

– Først og fremst er det trist at han ikke overlevde. Situasjonen var stressende, og jeg fikk en sjokkreaksjon etterpå. Jeg var full av adrenalin og frøs.

– Forsto du hvor alvorlig situasjonen var?

– Jeg skjønte ganske tidlig at det var kritisk.

Livredd mann i vaskehallen

Politiet sperret av hele området rundt pumpene etter knivstikkingen. Ingen fikk kjøre før politiet hadde snakket med dem.

– Mens vi ventet, så vi en yngre mann bli ført bort i håndjern av politiet, sier en kvinne som var til stede.

Hun og ektemannen var i vaskehallen da en livredd mann dukket opp ved siden av dem.

– Han var vettskremt, og sa at det foregikk ett eller annet utenfor, sier kvinnen.

Ektemannen hennes gikk ut, og kunne se bråk og slåssing mellom flere menn i området i nærheten av pumpene.

– Det var mye veiving med armer og mye støy, sier kvinnen. Hun opplevde hendelsen som skremmende.

Paret så ingenting til offeret eller selve knivstikkingen.

– Det virket som det foregikk mye bak en varebil som sto der, sier kvinnen.