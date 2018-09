Askvoll kommune var isolert etter at tre ras gikk over utfartsveiene til henholdsvis Dale og Førde.

Raset som har gått mellom Askvoll og Dale er det minste.

Mellom Askvoll og Førde er det gått to ras der fem biler i går kveld ble innestengt.

Store masser

– Statens vegvesen er i sving for å få åpnet veiene de to veiene som har betegnelse fylkesvei 609. Det er ganske store masser som har rast. Vi vet foreløpig ikke når veiene kan åpnes igjen, sier Tova Kjæmpenes, som er fungerende rådmann og beredskapskoordinator i kommunen.

Venter på oppdatering

Etter det Kjæmpenes har fått opplyst vil det ta kortest tid å få ryddet veien mellom Askvoll og Dale.

– Vi skal få en oppdatering på situasjonen ut på formiddagen. Da vil vi forhåpentligvis også få klarhet i om det er fare for flere ras. Jeg har ikke vært på stedet, men det er et omfattende ryddearbeid som må til.

STATENS VEGVESEN

Like etter klokken 12 opplyser Ole Kristian Åset at Askvoll er ikke lenger isolert. Fylkesvei 609 melom Dale og Askvoll er åpen, ifølge Statens vegvesen.

– Veien på sørsiden ved Dalsfjordbrua er åpnet igjen.

Veien mellom fylkesvei 609 på strekningen Askvoll og Førde, åpner trolig ikke torsdag. Det blir tatt en ny vurdering klokken 18 opplyser vegvesenet.

Vurderer ekstraferger

Fergeforbindelsen mellom Askvoll og Fure går som normalt, men det vil ut på formiddagen bli avgjort om det skal settes inn ekstraferger på strekningen.

– Det er nok en del av pendlerne våre som kommer for sent på jobb i dag. Innad i kommunen er det ingen krisesituasjon. Livet går som normalt. Skoler og barnehager er åpne. Vi har ikke vært utsatt for strømbrudd, sier Kjæmpenes.

Hun sier at man ikke har merket veldig mye til uværet.

– Hadde det ikke vært for skipsbrannen i går kveld og de tre rasene, så tror jeg ikke noen i Askvoll og øyene rundt ville ha leet på et øye. Vi er vant med dårlig vær.

Noen rygget ut

Det var brannmannskaper fra Førde som rykket ut da fem biler ble innesperret mellom to ras.

Greger Nyheim hadde vakt ved brannvesenet i Førde onsdag kveld.

– På vei mot rasstedet opplevde vi at steiner raste ned i veien. Det var flere biler på stedet da vi om frem. Noen klarte å rygge tilbake, sier Nyheim.

– Raste mens vi jobbet

Fem biler ble innsperret, men bare en person trengte assistanse.

– Det var en rullestolbruker vi måtte hjelpe ut av området. Ingen kom til skade. Men, farefritt var dette ikke. Det kom små ras mens vi arbeidet på stedet, sier Nyheim, som bekriver et forrykende vær.

Rasområdet ligger ved Heilevang.

– Dette er et område der biler har gått av veien på grunn av ras tidligere. Det blir en del arbeid for entreprenørene å rydde opp, sier Nyheim.

Ambulansebåt

– Hendelsene i Askvoll førte til at vi satte krisestab ved 01-tiden i natt. En ting vi håper kommer ut av dette er at man ikke må finne på å slå sammen ambulansebåten i Solund og Askvoll. Uten egen ambulansebåt hadde vi vært hjelpeløs her i går, sier Kjæmpenes.