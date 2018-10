Gull og kaianlegg er bare noe av det arkeologene fant i Kong Oscarsgate. Etter to års graving ble gaten gjenåpnet med fest og foredrag lørdag.

Den for anledningen bilfrie gaten er stappfull av folk da Jo Gjerstad ønsker velkommen til historisk og arkeologisk byvandring fra Bryggesporden ved Vetrlidsallmenningen. I over to år har Bergens eldste gate vært preget av gravearbeider. Det har gitt arkeologer og historikere mye ny informasjon om Vågsbunnen.

Mens Gjerstad tar seg av bygnings- og byhistorikken, forteller prosjektleder Per Christian Underhaug fra Norsk institutt for kulturminneforskning om det som befant seg under bakken.

Gull og tekstil

Et kaianlegg ved Vetrlidsallmenningen, komplekse vannkanaler ved Korskirken og en tidligere omtalt gullring, som muligens falt av en biskops finger en gang på 1500-tallet.

– Vi fant også et fingerbøl og andre ting som tyder på at det var tekstilproduksjon og salg i området. Vi har fått et mye bedre bilde av det som foregikk i Vågsbunnen i middelalderen, sier Underhaug.

Ørjan Deisz

– Lover godt

– Kjekt å se at det er så mange middelalderinteresserte. Det lover godt for byjubileet i 2020, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti, som foretok den offisielle åpningen.

Hun synes den 400 meter lange brosteinsgaten er blitt fantastisk flott.

– Men jeg er jo helt inhabil. Dette har vært et samarbeid mellom kommune, fylke og stat. Nå må vi også få fikset den siste lille snutten ved Korskirken, sier Tryti og referer til et stykke asfaltert vei mellom Kong Oscars gate og Korskirkeallmenningen.

Ørjan Deisz

Gateløpet mellom Vetrlidsallmenningen og Bergen Katedralskole ble tidligere kalt Sutarestretet (Skomakerstredet), Skredderstretet, Adelgade og Hospitalsgaden.

Arkeologene har funnet bevis for kontinuerlig bruk av gaten fra 1550 og fremover. De har også funnet tegn til husdyrhold på tusentallet. Nå skal de studere funnene.

– Vi har mye arbeid foran oss for å sette sammen bitene av det vi har funnet, sier Underhaug.

Jo Gjerstad håper det blir en bok av funnene.

Ørjan Deisz

– Mistet kunder

Gjenåpningen av Kong Oscarsgate ble feiret med gratis kaffe og skillingsboller, taler, orgelkonsert og bidrag fra Bergen Byspill.

Selv om arbeidet med gaten har gått omtrent som planlagt, ifølge Statens vegvesen var arbeidet bare en måned forsinket, har ikke alle vært like fornøyde med fremdriften.

Marcus Smith Hvidsten eier Lot33, en av butikkene som har merket gravingen ekstra godt.

– Man skal kanskje ikke klage på en sånn dag, men to år og tre måneder er for lang tid. Vi var flere ganger vært frustrerte over manglende fremdrift fordi arkeologer uteble og gravearbeidet stanset. Det er ikke tvil om at vi har tapt på det. Men vi har klart oss og nå er jo gaten blitt superfin, sier butikkeieren.