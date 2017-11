– Kjøss meg i ræva.

Beslutning om å kalle sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane for Vestlandet, opprører den sunnmørske revyartisten Kjell «Kjellen» Bigset. Se han rase mot BT-redaktør Øyulf Hjertenes.

Hjertenes skrev tidligere i uken at Vestlandet er et godt navn for den nye enheten. Bigset er i disse dager aktuell med et nytt show i Bergen.