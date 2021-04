Skal granske om politiet bryter loven

Riksadvokaten krever undersøkelse om politifolk ransaker folk ulovlig på jakt etter narkoselgere.

Riksadvokaten krever gjennomgang av politiets ransakelsesmetoder. Foto: Vegar Valde (arkiv)

I forbindelse med forslaget til ny rusreform er det startet en debatt om politiets bruk av ransakelser i forbindelse med narkotikasaker.

Politiet får kritikk for å ransake brukere av narkotika på jakt etter selgerne. Det handler blant annet om ransakelser på kropp og i kroppens hulrom, i tillegg til undersøkelse av brukeres mobiltelefoner. Nå krever riksadvokat Jørn Sigurd Maurud en gjennomgang av praksisen i alle politidistriktene.

Han pålegger statsadvokatene i alle distriktene om å gjennomføre granskingen for å finne ut om politiets ransakelser avviker fra loven.

«I tillegg bes det om en undersøkelse og vurdering av praksis hva gjelder kroppslige undersøkelser i slike saker, i form av urinprøve, blodprøve eller undersøkelse av kroppens hulrom.»

Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Terje Pedersen

Gir dem frist til i høst

Statsadvokatene har fått frist til å lage en rapport om funnene sine innen 1. oktober. Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier brevet kom i ettermiddag og han har fremdeles ikke tatt stilling til hvordan dette skal følges opp.

– Dette må vi ta etter hvert. Jeg skal konferere med mine kolleger, politimesteren og Riksadvokaten.

Stolt-Nielsen vil reservere seg mot en påstand om at politiet rutinemessig ransaker brukere for å finne ut om de er nettopp brukere eller selgere, eller for å finne informasjon om den eventuelle selgeren av narkotikaen.

– Men det er reist en hel del spørsmål om hvilken praksis som blir fulgt. Om det er uklart hva som er gjeldende rett eller hva som praktiseres av politiet, må vi finne ut av dette og iverksette de tiltak som trengs.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Mente det var vanlig

I regjeringens forslag til rusreform ble mulighetene for å ransake kommentert slik:

«Det kan ikke foretas ransaking for å undersøke om man kan finne bevis for at noen kan ha begått andre, og for politiet ukjente, straffbare handlinger enn forholdet som ligger til grunn for ransakingen.»

Men dette kan vise seg å være vanligere enn regjeringen tror. Det skriver Rett24, som omtaler flere uttalelser som er kommet til rusreformen.

Blant andre fra Norges Narkotikapolitiforening (NNPF), som mener det er helt nødvendig å undersøke siktedes kropp, telefon eller bopel for å finne ut om politiet står overfor en selger eller rusavhengig.

Praksisen med å ransake narkotikabrukere skal granskes. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB (arkiv)

Uenige

Under Stortingets høring om rusreformen kommenterte statsadvokat Geir Evanger, som også er nestleder i NNPF, det slik:

– Sånn som vi ser det, skal det godt gjøres at det vil være uforholdsmessig at politiet ransaker en bruker på stedet, og da er det snakk om å ransake person, lommer og ikke minst telefon.

Rett24 siterer riksadvokat Maurud fra høringen, der det kom frem at han ikke var enig med statsadvokaten:

– Dersom en person bare er mistenkt for bruk av narkotika, så vil det også i dag være ulovlig å gjennomgå mobiltelefonen hans for kanskje å finne bevis for narkotikasalg eller andre tilfeldige mulige lovbrudd.