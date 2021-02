Ulvik er ferdig med å vaksinere de mest sårbare

Midt i mutantutbrudded i bygden, kan de snart klemme hverandre på omsorgstunet. Også nasjonalt får man lettelser på sykehjem.

Snart kan de klemme hverandre igjen på Ulvik omsorgstun. Foto: Rune Sævig

Ulvik herad er ferdig med vaksinering av folk i risikogruppene på Ulvik omsorgstun, som er bygdens omsorgsbase for ulike omsorgstjenester.

– De som skal ha vaksine på omsorgstunet, har fått det. I dag ble vi ferdige med siste dose for de beboerne som ikke har fått dose nummer to, sier leder for helse og omsorg i Ulvik herad, Åshild Sønsteby.

– En lettelse

Onsdag formidag meldte Ulvik herad at de forventer at alle over 85 og deler av kommunens helsestab har fått dose nummer én i løpet av torsdag.

– Det er en lettelse, selvsagt, sier avdelingsleder omsorg, Siw Marlen Bolstad.

Ordfører i Ulvik Hans Petter Thorbjørnsen sier til BT at han ikke kjenner til at noen har vært smittet på omsorgstunet. Også han er lettet at vaksineringer er på plass:

– Det er veldig bra. Det har gått en tid, siden vi fikk så få vaksinedoser i begynnelsen. En slapper ikke av av den grunn, men de som blir hardest berørt kan slippe unna nå.

Leder for helse og omsorg i Ulvik herad, Åshild Sønsteby, gleder seg over at de straks kan klemme hverandre på tunet. Foto: Rune Sævig

Nasjonale lettelser på sykehjem

På regjeringens pressekonferanse onsdag opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie om at regjeringen i neste uke letter på besøksreglene for sykehjem.

– Det er lov å klemme igjen på sykehjem, sa han.

Han sier at beboere på sykehjem snart får dose nummer to, og at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset.

– Hvis både sykehjemsbeboeren og den besøkende er vaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, sa Høie.

De nye rådene gjelder fra mandag 8. februar.

