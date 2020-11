Helsearbeidere varslet om atypiske symptomer, men det tok åtte uker før myndighetene sa ja til utvidet testing

Da Bjørn Pedersen fikk vite at han hadde korona, onsdag 25. mars, hadde han ikke hatt noen av de typiske symptomene på viruset.

Feberen kom og gikk, men han viste aldri tegn på luftveissymptomer. Et par dager etter at han fikk vite at han hadde korona, var 93-åringen på bedringens vei. Lørdag dro datteren Britt Kristine og broren hennes til Gullstøltunet sykehjem i Bergen med påskegodteri til faren.