Vår kjære lærer Linn

Vår lærer Linn Karin Igland døde bare 41 år gammel.

Linn Karin Igland, vår lærer gjennom fire år, døde 4. november. Hun ble bare 41 og et halvt år gammel. Klasse 6b på Fridalen skole er i sorg.

Linn var vår første lærer. Av henne lærte vi å skrive, lese, regne og mye, mye mer. Linn sørget for at vi alle hadde mestringsfølelse.

Av og til kjeftet hun på oss, men for å beskytte oss – ikke for å være sur. Hun gjorde at det var gøy å gå på skolen. Hun overrasket oss ofte med nye frisyrer.

Vi hadde ikke bare skolegreier, men også «Just dance» hver fredag. Vi tenker på henne som en fantastisk og superflink lærer. Hun var best, vår Linn.

Men Linn var ikke bare en lærer – hun var et forbilde. Dette er det vi forbinder med Linn: Hjelpsom, snill og grei, morsom, omtenksom, et kjempefint og godt menneske.

Hun var helt spesiell: Glad, varm og klok. Vi stolte på henne og kunne fortelle henne hemmeligheter. Av henne kan vi lære å spre glede og å være tålmodige med hverandre.

Vi savner Linn. Men selv om hun er borte, vil hun alltid ha en plass i hjertene våre.

For klasse 6b, Alma Hunsager