Malermesteren er nitti

Malermester Jan Chr. Søraa feirer 90 år i dag.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Malermester Jan Chr. Søraa fyller 90 år i dag. Da han startet i faget kjørte de håndkjerrer rundt i byen. Dette og mye mer skriver kollega og venn Karstein Stene om i sin hilsen til jubilanten. De har trødd noen stigetrinn sammen i livet. Foto: privat

Jan Chr. Søraa kom til verden litt før juletiden i 1930, på Gyldenpris, Blodbyen som den kalles, fordi den fikk sitt navn etter alle de rødmalte hus der etter byggingen i 1916.

Ikke rart, det måtte bli maler av en person med slik fargesprakende oppvåkning til livet. Malermester Jan Chr. Søraa feirer 90 år i dag.

Vi ble venner høsten 1950 da vi sammen begynte på Lærlingeskolen, hvor vi fikk nødvendig teoretisk undervisning som håndverkslærlinger.

Vi entret malerfaget den tid sammen med linolje, sinkhvitt, tidohvitt og tørre brekkfarger, oker, Pariserblått, Grønn Umbra, Kromgult, pimpstein, sandpapir, pøser, stiger og hengestillas. Alle farger kundene ville ha, måtte vi lage selv i gamle dager. Blandemaskin kom noen lysår etter.

Vi lærte å kjøre håndkjerre rundt i byen til arbeidsplassene med stiger, oljekanner, og alt «til faget henhørende».

Du begynte i malerlære hos malermester Birger Michelsen AS. Senere hos hedersmannen malermester Nils Paulsen. Du har alltid hatt dine meningers mot, det var derfor naturlig at du var både lagbas og tillitsmann.

I læretiden tok du og jeg på oss litt svartarbeid på fyrabend. Lærlinglønnen var liten, 89 øre timen i første halve læreår, så vi trengte litt ekstra klingende mynt til ymse.

Og det kostet å ta en mellomlanding på restaurant Ugla, for å innta litt sikringskost, før vi gikk i Turnhallen på lørdagskveldene for å trø dansen i flat «Blue Tango» med de vakreste småtøsene fra Bergen og de like vakre trauste tøttene fra Strilelandet som også var ute for å danse, etter trekkspillmusikk av Trio Skjærgårdsgutta. Det kostet å være kar i gamle dager.

Du løste Håndverksbrevet, og tok til med eget malerfirma. Siden økte du virksomheten med egen fargehandel på Vadmyra.

Jan Søraa var en del år formann i Malermestrenes Forening i Bergen og satte gode spor etter seg der.

Vi har trødd noen stigetrinn sammen i livet. Vi har begge slengt beina over hustak for å stige ned på hengestillasen, med kun taljene og opphalertauet å holde i. Stigetrinnene er ikke like lett å trø lenger som før, men opphalertauet holder vi i, enn så lenge.

Vi er begge i ytre kanten av ungdommen, men vi har stått han av.

Hjertelig takk for godt vennskap gjennom 70 år.

Karstein Stene