Slik vil hun at du skal feire jul i år

– Julen er en tid for nærhet, ikke avstand. Samtidig er vi bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte, sier Erna Solberg.

Regjeringen holdt onsdag pressekonferanse om koronajulen. Foto: Jil Yngland, NTB