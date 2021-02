Vi har plukket ut tre saker til deg.

– Eva (70) var blant dem som ble kalt «gullskjørtene». – Pinlig, men nødvendig.

Foto: Tor Høvik

Les hele saken: – Kvinner i styrerommene er blitt som mennene

På et tidspunkt satt Eva von Hirsch i ti styrer i børsnoterte selskaper. Hun var en av dem som ble kalt gullskjørtene, etter at Norge som første land i verden innførte regel om at kvinneandelen i børsnoterte selskaper skulle være minst 40 prosent.