Slik løser de frivillige organisasjonene julen i år

De frivillige organisasjonene i Bergen håper å kunne tilby mat og fellesskap til flest mulig.

Ruth Eitrheim hos Frelsesarmeen Ladegården deler ut poser med julemat til de som trenger det. Foto: Eirik Brekke

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Vi deler ut julemat til alle som trenger det i hele desember, sier offiser Paul-William Marti i Frelsesarmeen, Ladegården korps.

Hvert år deler de ut julemat de siste tre dagene før jul, og hvert år er det lange køer med folk. Det går ikke når smittevernreglene skal holdes.

Statsminister Erna Solberg oppfordret onsdag alle frivillige organisasjoner til å gjennomføre sine planlagte arrangement innenfor gjeldende smittevernregler.

Derfor deles julematen ut i hele desember, tre dager i uken, slik at køen spres utover. Og i år trenger man ikke å søke på forhånd, det er bare å møte opp.

– De må ha med seg en bostedsattest som viser hvor mange som bor på adressen og hvor mange barn under 18 år som er der. Store familier trenger mer mat enn dem som bor alene, sier Marti.

Deler julaften mellom flere

I matposene er det godt med julemat, både pinnekjøtt og tørrvarer. Hittil har det vært godt besøkt, med rundt 60 som hentet mat tirsdag, og 30 onsdag denne uken. Utdelingen skjer tirsdag, onsdag og torsdag klokken 10–15.

Kirkens Bymisjon pleier hver julaften å invitere til julemiddag, juletregang og gaveutdeling i Korskirken, der over 350 personer er innom. I år blir det også julemiddag, men på grunn av smittevernbegrensninger, må det skjer over flere arrangement og ikke bare ett.

Det blir to arrangement i Korskirken på julaften, mens Slettebakken og Solheim kirker har hvert sitt. Dersom Bergen åpner for 50 gjester på innendørsarrangementer, slik de nasjonale reglene legger til rette for, betyr det at totalt 200 personer kan delta på julaften.

Byrådet vil før helgen redegjøre for hvilke tiltak som gjelder fra mandag.

Julaften i Korskirken i 2012. Foto: Tor Høvik

Julebord og julemiddag på Strax-huset

– Hjertene våre brenner for dette, at vi skal kunne være et åpent rom for alle som vil, og i år blir det jo umulig for oss, sier prosjektleder Kjetil Sælen i Kirkens Bymisjon.

En del av dem som pleier å komme, vil ikke få plass med de begrensningene som nå finnes. Sælen håper de vil komme til åpen kirke første og andre juledag.

– Da blir det også mulig å få seg litt mat, sier han.

Korskirken serverer julemiddag på julaften klokken 14 og 17, Slettebakken kirke har åpent fra 17 til 19, mens Solheim kirkes arrangement blir klokken 18–20.

I år må deltakerne melde seg på på forhånd for å få plass. Det kan være utfordrende, men Sælen sier at de har begynt på dette og har en god oversikt over hvem som pleier å komme, slik at de når gjestene sine.

Også MO Gyldenpris (Strax-huset )pleier å invitere til både julebord før jul og julemiddag selve julaften. Det skjer også i år, selv om det blir på en annen måte.

– Jeg tror vi skal få det til uten å måtte avvise folk. Vi håper at de som har behov for det, kommer, slik at ingen sitter alene, sier leder Hugo Torjussen.

Håper på familieaktiviteter

Daglig leder Marcos Amano i Robin Hood-huset. Foto: Silje Katrine Robinson

Robin Hood-huset planlegger også for juleaktiviteter, men er avventende til hvilke smittevernbegrensninger som vil gjelde. Daglig leder Marcos Amano sier at målet er å arrangere familiemiddag 17. desember.

– Det forutsetter at taket på gjester heves fra 20 til 50, sier han.

I tillegg planlegges det for fire middager i romjulen.

Robin Hood-huset har åpent alle hverdager i julen fra 10 til 15, og håper å kunne invitere til familieaktiviteter som bading på Nordnes eller i trampolinepark de dagene det er skolefri.

– Nå er jo dette stengt ned, så det er veldig avhengig av de gjeldende smittevernreglene, sier Amano.

Julaften holder Robin Hood-huset åpent fra 10 til 14.

– Da har vi matservering og skal prøve å gjøre det så koselig vi kan, med de restriksjonene vi har, sier han.