– Har ikke vært så gode isforhold på flere tiår

Utrolige bilder fra Fanafjorden lørdag. Men turlaget ber folk være forsiktige.

Det aulte av folk på isen i Fanafjorden lørdag. Eldre folk mente at det ikke har vært så mye is på fjorden på 60 år. Foto: Marita Aarekol

Hundrevis av skøyteløpere og isfiskere koste seg midtfjords på Fanafjorden lørdag. Isforholdene er de beste på flere tiår, men politiet ber folk være forsiktige.

– Det er ikke ulovlig å gå på isen, men vi er avhengig av at folk tar ansvar, måler isen, hører med lokalkjente og ikke går der det kan være farlig, sier politiets operasjonsleder, Per Algrøy.

Han forteller at politiet har fått en del telefoner om folk på isen og parkeringskaoset det har skapt.

19 dager med frost

En eldre mann som BTs fotograf snakket med, mener det ikke har vært is så langt ut i fjorden på 60 år. Det skjer altså etter at Bergen har opplevd minusgrader 19 dager på rad.

Andre, som lokalkjente Svein Solheim , sier til Fanaposten at forholdene ikke har vært bedre siden 1986.

– Alle må bruke egen sunn fornuft. Når det er sagt, har vi ikke hatt slike isforhold på Fanafjorden siden 1986, sier Solheim til Fanaposten.

Et utrolig syn i Vestlandets hovedstad, som ikke er vant med islagte fjorder. Foto: Marita Aarekol

Mildværet kommer

Men nå er mildværet er på vei, og fra søndag ettermiddag er det meldt plussgrader.

– Da er det ekstra viktig at folk er oppmerksomme og tar ansvar, sier Algrøy.

Turskøytegruppen til Bergen og Hordaland turlag la fredag ut følgende advarsel på Facebook-siden sin:

«Ei påminning om at sjøis er lumskare enn ferskvassis. Ein av våre mest rutinerte gjekk gjennom isen på Fanafjorden i dag, ved eit nes på vestsida av Furevikholmen, der nordsida av Fanafjorden går over i Trettålen».

Gruppen skriver at det var udramatisk, siden de var to i følge og mannen var skikkelig utstyrt. Men å falle i sjøen i flere i minusgrader er uansett en kald opplevelse.

Turlaget advarer mot mildværet som skal komme, og ber alle bruke fornuft når de beveger seg ut på isen. Foto: Marita Aarekol

Sjøisen ekstra farlig

Derfor vil DNT advare om forskjellen mellom sjøis og ferskvannis:

«Når sjøvatn frys, blir omtrent alt saltet pressa ut (ned), men der isen sprekk, kjem det opp nytt saltvatn på nytt og på nytt, og det gjer isen mjuk eller kan hindre frysing» skriver turlaget.

«I mildvêret som er meldt no, er det viktig å vera obs på at isen kan svekkast veldig raskt på grunn av salt som står i sprekkar og faktisk også i pyttar oppå isen her og der. Då vil isen raskt kunne dele seg i mange flak også der han er veldig tjukk. Ikkje minst tynnare, oppsprukne parti som blir haldne i sjakk av kulden no, kjem til å svekkast» advarer turlaget.