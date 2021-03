– Når man ser toget, kan det være for sent å redde seg

Her er synet jernbanemannen Bjørn Løne på Finse frykter aller mest denne påsken: Folk som krysser toglinjene utenfor avmerket overgang.

Skiløpere på vei over skinnegangene på Finse. – Livsfarlig, sier den erfarne jernbanemannen Bjørn Løne. Foto: Bjørn Løne, Spordrift AS

Publisert Publisert I dag 12:48

– Det er livsfarlig. Moderne tog blir stadig raskere og mer stillegående. De kan passere Finse stasjon i 70–80 kilometer timen. Når man ser toget, kan det være for sent å redde seg, sier Bjørn Løne.

Bildet tok han rundt nyttår.

For et par uker siden så han et liknende tilfelle:

– Mannen hadde kommet seg over jernbanelinjen på ski, men damen var nølende. Hun gikk istedenfor langs jernbanelinjen i retning den lysregulerte overgangen. Men å gå langs jernbanelinjen kan være minst like farlig, sier Løne.

– Tar en stor sjanse

Bjørn Løne er snøkoordinator i selskapet Spordrift AS og har tilbrakt til sammen 26 vintre på Finse stasjon.

Jobben til snøkoordinatoren er å følge med på vær, vind og rasfare, og koordinere snøryddingen over fjellet for å holde jernbanen åpen.

På Finse har han sett mange farlige situasjoner.

– Mitt inntrykk er at folk som krysser jernbanelinjen utenfor avmerket overgang, selv mener de har full kontroll. Det de kanskje ikke husker på er at det – i tillegg til passasjertogene – krysser fem godstog i hver retning i løpet av et døgn. De som krysser jernbanelinjen utenfor avmerket område tar en stor sjanse, sier Løne.

– Hvordan skal skiløpere oppføre seg når de vil krysse jernbanelinjen?

– På Finse gjelder det å bruke planovergangen vest for Finse stasjon. Den er både lys- og lydregulert, sier Løne.

Spor etter farlig kryssing av jernbanelinjen øst for Finse. Foto: Håkon Eggen, Spordrift AS

Ikke tillatt

– Men hvis du vil passere jernbanelinjen utenfor stasjonen?

– Skal du passere togskinnene må det skje på en planovergang, eller der det finnes vei over eller under jernbanen. Kryssinger andre steder medfører fare og er ikke tillatt, sier Løne.

Gjennom sine mange år på Finse har han også vært vitne til ulykker mellom tog og skiløpere.

I Bane Nors interne synergirapporter er blant annet følgende to nestenulykker beskrevet på strekningen øst for Finse.

«Skiløper med pulk krysser sporet mellom Ustaoset og Haugastøl. Skiløperen klarer så vidt å komme seg i sikkerhet, men pulken blir tatt av toget. Pulken inneholder heldigvis bare proviant.»

– Kan ikke svinge unna

På strekningen mellom Ål og Haugastøl er følgende nestenulykke beskrevet:

«Tog 601 var svært nær ved å kjøre på et par som gikk på ski i sporet med ryggen mot toget. (…) Lokfører ga signal «tog kommer» en rekke ganger før skiløperne ble oppmerksom på toget, og kom seg ut av sporet. Toget var da så nært skiløperne at lokfører var sikker på at han ville kjøre på dem. Da toget hadde stoppet var skiløperne forsvunnet. Forholdet gikk sterkt inn på lokfører.»

Bjørn Løne påpeker at togene utenom stasjonen kan kjøre opp mot 160 kilometer i timen.

– Og godstog kan komme når som helst, også utenom rutene. De kan bruke opp mot en kilometer på å stoppe, og det kan ikke svinge unna, sier Løne.