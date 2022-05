Her riper kvinnen opp en parkert bil i Bygarasjen

Parkeringssjefen har aldri sett maken.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

En parkert Tesla skal i slutten av april ha blitt utsatt for hærverk mens den sto parkert på toppen av Bygarasjen i Bergen sentrum.

På videoen, tatt av bilens kamera, ser man en kvinne stanse foran bilen. Hun ser seg rundt mens hun fikler med et knippe nøkler.

Deretter går hun langs siden av bilen og skraper nøkkelen sin langs døren.

BT har valgt å skjule kvinnens ansikt i den publiserte videoen.

Bileier Stig Andersen sier at bilen heldigvis er forsikret, men han har valgt å dele klippet med BT i håp om å hindre at personen skader flere biler.

Han forteller at bilen hadde stått parkert i rundt fire timer, da kvinnen, tilsynelatende uten grunn, rippet opp bilen hans.

– Personen er helt ukjent for oss, sier Andersen.

Han sier at saken er blitt anmeldt til politiet.

Ikke sett liknende

Trond Birkeland, daglig leder i Bergen Parkering, har sett videoklippet. Han vet ikke hvem kvinnen er.

– Det skjer at folk får skader på bilen sin av ulike årsaker, som at dører smeller opp eller at noen kommer borti når de skal parkere. Akkurat denne type hendelser med så åpenbart overlegg kan jeg ikke huske å ha registrert hos oss før.

På grunn av regler om personvern slettes overvåkingsbilder etter syv dager. De har derfor ikke egne opptak av hendelsen.

– Hvis sånne ting skjer er det viktig at folk kontakter oss med en gang, slik at vi kan gå gjennom opptakene, sier Birkeland.

Bygarasjen i Bergen er svært hyppig brukt. Det er sjelden man ser skader med overlegg her, mener parkeringssjefen.

Ligger an til dobling av hærverkssaker

Frende forsikring har i snitt de siste tre årene fått meldt 115 parkeringsskader og 20 hærverksskader i året på biler i Vestland.

Hittil i 2022 har de fått 37 parkeringsskader og 13 hærverksskader.

– Basert på tallene Frende har fått rapportert så langt, ligger vi an til å få en dobling i antall hærverksskader i år, sier kommunikasjonsdirektør Heidi Tofterå Slettemoen i Frende forsikring.

Hærverk i forsikringssammenheng er når en utenforstående bevisst gjør skade.

– Noe av det sureste en bileier opplever, er jo å komme ut til bilen sin og oppdage at noen har gjort skade på den, enten bevisst hærverk eller at noen har vært borti og stukket av, sier Slettemoen.

BT skrev tidligere denne uken om hærverk på en bil i Florø. Også her var gjerningspersonen helt ukjent for offeret.

Vandaler kan få stor regning

– Dessverre dukker det av og til opp mennesker som utøver hærverk på mange biler, tilsynelatende uten grunn, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If forsikring.

I noen tilfeller er slike skader på bil resultat av hevnhandlinger, men erfaringsmessig er de ofte knyttet til psykiatri, forteller han.

– I en sånn situasjon er det ofte vanskelig å vite hva man skal gjøre. Å sette folk i fengsel for dette er ikke noe alternativ. Psykiatrisk behandling vil hjelpe i en periode, men etterpå kommer ofte trangen til å utøve hærverk tilbake. Vi har vært borti noen sånne tilfeller.

Slike skader dekkes av kaskoforsikringen, men i tilfeller der vedkommende identifiseres kan forsikringsselskapet kreve penger fra den som gjorde hærverket.

BT har foreløpig ikke fått svar fra politiet angående hærverket i Bygarasjen.