Kom til Norge som 19-åring – nå er hun leder og eier sin egen bedrift

Hun drømte alltid om en lederstilling. – Å bli fremstilt som offer er ukjent for meg.

På kontoret sitt i Kong Oscars gate sitter Francine Mbanza Jensen (35) med et stort smil og optimisme. For en uke siden har hun begynt den nye drømmejobben som leder for Empo, Kirkens Bymisjons møtested for mennesker med minoritetsbakgrunn.

Hun var bare seks år da den blodige krigen begynte i hennes hjemland Burundi. 300.000 mennesker døde. Francine mistet foreldrene før hun ble 18 år. For 15 år siden kom hun alene til Norge. Hun hadde noen klær i sekken og vitnemål fra videregående skole. Hun ble først sendt til Sandane, hvor hun lærte norsk og tok studiekompetanse.