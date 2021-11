Vei stengt i flere dager etter sprengingsuhell

Stengingen sender barn på hjemmeskole, skriver Firda.

Disse steinblokkene falt ut på fylkesvei 615 etter et spreningsuhell onsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

I forbindelse med utviding av fylkesvei 615 forbi Høgemurane i Gloppen kommune førte en sprengningsladning til at steinblokker løsnet og veltet ut i veien, skriver Vestland fylkeskommune i en pressemelding.

Dette gjør at stekningen mellom Nesholmen og Røyrvikvatnet på Hyevegen er stengt i forbindelse med oppryddingsarbeid, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Ingen skal ha blitt skadet, ifølge fylkeskommunen.

– Det ligger ganske mange store blokker løst på toppen. Det blir mye arbeid å få disse bort på en sikker måte, sier byggeleder Jørn Inge Grytten i pressemeldingen.

Ifølge ham jobbes det med å få oversikt over skadene på veien.

– Vi må også se på muligheter for alternativ transport, for det er ikke sannsynlig at veien blir åpnet denne uken. Det er heller ikke mulig å gå gjennom området, sier han videre.

Sender elever på hjemmeskole

Firda skriver at situasjonen fører til utfordringer for noen elever og ansatte ved Hyen skule:

– Det er fire skoleelever og tre barnehagebarn som bor på den andre siden av rasstedet, sier Per Arne Strand, sjef for oppvekst i Gloppen kommune til avisen.

Det er ikke noen alternativ for å reise rundt, som gjør at det må arrangeres hjemmeskole for dem det gjelder, sier han videre.