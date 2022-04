Kan bli ønskevær i påsken – men skredfaren er stor

Ruskeværet er i ferd med å avta. Samtidig er det rødt snøskredvarsel på deler av Vestlandet.

Fra Kvamskogen påsken 2018.

Den første påskehelgen har vært preget av stengte veier, uvær og høy skredfare i fjellet. Også i lavlandet har vinden vært sur og nedbøren skiftende.

Det verste er i ferd med å være over, betrygger Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

– Utover ettermiddagen og kvelden i dag ventes det minkende vind, men fortsatt bygevær. Det kommer som regn under 200 meter og snø over 400 meter.

Man må være forberedt på snøfokk i fjellet en stund til, og helt nord i Vestland vil det kunne komme opp mot 20–25 cm snø i fjellet.

Slik har starten av påsken sett ut for mange. Nå blir det bedring, lover meteorologen.

De beste utfartsdagene

Mandag blir det imidlertid gode muligheter for å komme seg til fjells for de som har utsatt utfarten til over helgen.

Lavtrykket forsvinner og det blir rolige vindforhold. Det blir også mindre nedbørsaktivitet, sier Haga.

– Det blir gode muligheter uansett hvor man tenker seg i morgen. Solen vil nok også titte frem både mandag og tirsdag i Bergen og omegn.

Onsdag kommer det igjen et kortvarig lavtrykk som kan by på nedbør og litt vind. Som en av påskens store utfartsdager, oppfordrer Haga folk til å vurdere alternativene dersom de skal til fjells.

– Som det meste i værbransjen, er det forbigående, men det blir regn i lavlandet og det kan by på redusert sikt i fjellet. Har man mulighet for å reise dagen før eller én dag senere, ville jeg gjort det.

For de som ferierer i lavlandet, kan kanskje utepils bli aktuelt mot slutten av påsken.

Svært høy skredfare søndag

Mens meteorologen har gode nyheter, maner skredekspert Gustav Pless til varsomhet.

Som vaktleder i snøskredvarslingen hos NVE har han allerede advart vestlendinger om høy skredfare. Etter svært mye nedbør ble snøskredfaren for Indre Fjordane, Sunnmøre og Romsdalen satt helt opp til rødt nivå søndag. Det kan komme både som løssnø og flakskred.

– Hele Nordvestlandet har fått godt over en halv meter nysnø på relativt svakt snødekke. Da forventer vi svært store skred som går naturlig, sier Pless.

Han forteller at NVE har registrert en del store skred som har truffet veier søndag. Selv om nedbøren nå avtar og farenivået senkes til oransje de neste dagene, er bekymringen at turfolk kan utløse skred.

– I dag har det ikke vært turvær og derfor ikke noe særlig med folk ute. Når været klarner opp de neste dagene vil det imidlertid være mulig for skikjørere å utløse svært store skred. Selv om nedbøren gir seg kan det fortsatt gå store skred, sier Pless.

– Vi anbefaler derfor at folk unngår alt skredterreng, det vil si alle hellinger over 30 grader og store utløpsområder under det.

På dette bildet fra 2010 ser man skispor som leder rett inn i et flakskredområde i Raundalen. Mandag og tirsdag er det oransje farenivå i vestlandsfjellene. Søndag er det rødt farenivå i Indre Fjordane og lenger nord.

– Hvordan kan man vurdere om terrenget er farlig?

– Godt spørsmål. Svaret er at vi har en app som heter Varsom-Regobs. Den har et kart hvor du kan finne deg selv med GPS og se hvor terrenget er for bratt og hvor utløpsområdene er. Kartet fungerer offline, så du trenger ikke mobildekning, sier Pless.

Appen kan også brukes til å registrere skred, men det viktigste er at folk ikke tar sjanser.

– Vi har uvanlig utfordrende snødekke inn mot påsken i år, så vi oppfordrer alle til å ta konservative veivalg og være forsiktige, sier Pless.

En pressemelding fra Røde Kors bekrefter at det har vært lite utfart i de farligste områdene denne palmehelgen. Redningsfolkene er rett og slett lettet over at solen har uteblitt.

– For en gangs skyld er jeg glad for at det har vært dårlig vær og lite utfart. Når vi ser hvor mange skred som er rapportert inn gjennom helgen, kan nettopp det dårlige været som får folk til å holde seg hjemme ha reddet liv, uttaler nestleder Jarle Bjørge Øverland i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

– Ikke glem øynene

Tilbake til meteorologen. Når påsken så setter inn for fullt på torsdag, stabiliserer været seg både til fjells og i lavlandet, forteller Per Egil Haga.

– Et høytrykk etablerer seg i sørlige deler av landet. Det vil gi oss stabilt vær resten av påskehøytiden og gode utsikter for godt med sol og rolige vindforhold både langs kysten og i fjellet.

Trolig vil det bli nedbørsfritt og oppholdsvær ut uken. Temperaturen vil også stige noe, og kan komme opp i 12–13 grader i lavlandet.

– Det kan bli ønskevær og gode muligheter for solvegg og det som hører til, betrygger Haga.

Finværet gjør at meteorologen har en viktig oppfordring – særlig til de som befinner seg i områder med snø.

– Strålingen er sterk og nesten oppe i sommerverdier. Vær påpasselig med å beskytte deg. Den kritthvite overflaten man får etter nysnø gir kraftig refleksjon. Pass på under haken og nesen, og ikke glem øynene.

Også de som feirer påsken langs kysten kan få fine dager mot slutten av påskeuken.