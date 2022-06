De flytter fra rekkehuset til en leilighet på 80 kvadratmeter. – Vi vil leve et enklere liv.

Ved Liavatnet reiser et av Åsanes største boligkomplekser seg. Anne og Chris-Endrè tror det spesielle prosjektet vil gi dem et enklere liv.

For rundt ett år siden gjorde Anne og Chris Endré Agledal Nondal noe de aldri hadde sett for seg. De bestemte seg for å selge rekkehuset på 120 kvadratmeter, og kjøpe en leilighet som er nesten halvparten så stor.

– Vi føler vi går mot strømmen ved å flytte til noe mindre, sier Chris Endré.