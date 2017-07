Overrasket elevene på avslutningsseremoni i Os. – Vi gikk fra å skrike av glede til å gråte. Det var helt utrolig bra, sier elev Veslemøy Stokke.

Stemningen var til å ta og føle på da lærerne ved Os ungdomsskole dro ned filmlerretet under skoleavslutningen for tiendeklassingene.

– Elevene satt og måpte. Det var kjempegøy, sier lærer Gry Børretzen Skarstein, som står bak film-stuntet.

Allerede da årets avslutningstrinn startet i åttende klasse, gikk samtalen på lærerværelset. «Vi må lage en ordentlig fin avslutningsgave til dem, og da må vi begynne å planlegge nå.»

– Tiden gikk imidlertid fort, og plutselig var det bare noen uker igjen til avslutningen. Jeg tenkte egentlig at dette gikk i vasken, men tre uker før avslutningen satt jeg meg ned og begynte å skrive manus, forteller Skarstein.

Flaue mannlige kolleger

Så var det å få med seg villige og mindre villige kollegaer til å spille de ulike rollene i en lengre parodi av den populære NRK-serien Skam. Ifølge Skarstein var det flere av lærerne som aldri hadde sett serien.

– Jeg tror ikke helt de skjønte hva de sa ja til. Aller vanskeligst var det å få med et par av mine mannlige kollegaer. Men med litt smisking og overtalelse fikk vi på plass hele besetningen.

Det ferdige manuset ble en samling av et knippe høydepunkter fra serien, med en lokal vri. Skarstein mener at scenen som utløste mest flauhet blant de mannlige skuespillerne var den mellom Isak og Even.

– Men de var kjempesporty som stilte opp, og vi hadde det veldig gøy gjennom filmingen. Helt fra start hadde jeg god hjelp fra sal- og scenelærerne Janie Froestad Laupsa og Tonje Thorsnes Nybrot. De spiller Vilde og Sana.

Rollene passet lærernes personlighet

Elev Veslemøy Stokke forteller om den spesielle avslutningen.

– Lærerne hadde holdt alt helt hemmelig, så vi ante ikke hva vi kom til å få se. Da Skam-logoen dukket opp på lerretet eksploderte salen i opprømte skrik og hyl. Vi kjente nok alle at her kommer det noe bra, sier hun.

Elevene ble ikke skuffet.

– Vi gikk fra å skrike av glede til å gråte. Det var helt utrolig bra, sier Stokke.

Hun synes det aller gøyeste var at rollene faktisk passet ganske godt for noen av lærerne.

– Hver gang det dukket opp nye lærere i nye roller jublet hele salen. Den som fikk aller sterkest reaksjon var gymlærer Stephan Plätzer som William.

Begynte å gråte

Stokke fortsetter:

– Andre ganger ble vi slått av tanken på at dette er en avskjed med lærere og klassevenner. Under scenen der flere av lærerne spiller basket med trist musikk i bakgrunnen, begynte jeg faktisk å grine, sier Stokke.

Selv skal hun begynne på videregående skole i Bergen sentrum, noe som betyr avskjed med en rekke medelever.

– Det er trist, men jeg gleder meg jo også til å bli kjent med nye mennesker. Jeg synes Skam-parodien satt et flott punktum for en kjempefin tid på Os ungdomsskole, sier Stokke.