– Det var tydelig at droneføreren bevisst filmet lettkledde barn og voksne, sier badegjest Birgit Brühl.

Lørdag ettermiddag ble badegjester på Nordens sjøbad oppmerksomme på en drone som fløy lavt over bassenget.

I over femten minutter fløy dronen som var utstyrt med kamera over bassenget med badende barn og voksne. Den skal også ha fløyet over voksne badegjester som oppholdt seg på kaien bak stupetårnet.

– Vi er en gjeng som pleier å bade og sole oss på kaien. Ikke alle er like nøye med å dekke seg til når de skifter her, og like før klokken 17 ble vi plutselig oppmerksomme på en drone som filmet oss, forteller badegjest Birgit Brühl til BT.

– Svært ubehagelig

Hun fikk tatt bilder av dronen mens den var i luften over badeplassen. Det ble ikke observert droneførere i nærheten, men Brühl er ikke i tvil om at dronen bevisst filmet lettkledde badegjester.

– Det var helt tydelig. På et tidspunkt var kameraet rettet mot en intetanende kvinne som skiftet klær. Da vi så dronen, stilte en annen badegjest seg foran henne for å prøve å dekke henne til. Vi vet ikke hvor lenge den var der før vi oppdaget det, sier Brühl, som opplevde hendelsen som svært ubehagelig.

– Man vet jo ikke om det er folk som tenker å legge dette ut på nett. Det er særlig ubehagelig at både barn og voksne blir filmet, sier hun.

Fakta: Regler for privat bruk av droner Du skal alltid holde en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk. Dette gjelder trafikk på veier, på sjøen og i luften. Det er heller ikke tillatt å fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer.

Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.

Det er ikke tillat å fly nærmere enn fem kilometer fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

Det er ikke forbudt å fly drone som lek eller hobby, men du må du huske på at din aktivitet potensielt kan virke invaderende for andre mennesker og at du har plikt til å ivareta deres personvern.

Dersom du skal publisere bilder eller film, skal du som hovedregel alltid be de som er avbildet om lov. Dette følger av både åndsverkloven og personopplysningsloven.

Per i dag eksisterer det ikke noe offentlig register hvor droneoperatører er pålagt å registrere når og hvor de skal fly med drone. Kilde: Datatilsynet og Luftfartstilsynet/Dronelek.no

Birgit Brühl

Fulgte etter dronen i bil

Badevakt Fredrik Leknes bekrefter at dronen så ut til å filme badegjestene deres.

– Dronen gjemte seg først en stund bak en av bodene ved stupetårnet. Her er det ingen badevakter, så vi ble først oppmerksomme på den da den fløy over bassenget. Da ringte jeg politiet med en gang, forteller Leknes.

Han forklarer at dronen ble hengende over bassenget i over et kvarter og kun beveget seg opp og ned i høyde. Da den til slutt fløy vekk, skal noen av badegjestene ha sett at den landet i området rundt Nøstet og Hurtigruteterminalen.

To av gjestene fulgte etter dronen i bil, men lyktes ikke med å finne ut hvor den landet.

Birgit Brühl

Fløy nærmere enn tillatt

Søndag kan ikke politiet uttale seg om hendelsen utover at de ble varslet om dronen klokken 16.49.

– Det stemmer at vi fikk melding om dette, men vi hadde ikke kapasitet til å rykke ut til Nordnes på dette tidspunktet, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt.

Bildene som Brühl tok tyder likevel på at droneføreren har fløyet nærmere folk enn det som er tillatt.

Ifølge Luftfartstilsynet skal droner alltid holde en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk.

Det er forbudt å publisere film eller bilder av personer uten deres samtykke. Personer som flyr drone på hobbybasis plikter derfor å ivareta andre menneskers personvern, skriver Datatilsynet på sine nettsider.

Se hvilke lover og regler som gjelder for dronebruk lenger oppe i saken.

– Vanskelig å gjøre noe med

Badevaktene på Nordnes sjøbad ser alvorlig på hendelsen, men mener det er lite de kunne gjort for å fjerne dronen.

– Det er veldig vanskelig å få gjort noe med. For å bli kvitt den, måtte vi nesten skutt den ned, og det er et problem. Dette er uansett noe vi ser veldig alvorlig på. Det er jo unger som bader der og du vet aldri hva folk kan gjøre med slike bilder, sier Leknes.