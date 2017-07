Trafikken stoppet opp i begge felt da to personer begynte å slåss, midt i veien.

Politiet meldte på Twitter kl. 13.34 at to personer slåss på motorveien på E39 ved Ikea.

– Vi har fått vite at en SUV har presset en elbil ut i veikanten. Dette førte til at begge bilene stoppet opp, og at en slåsskamp startet, sier operasjonsleder Morten Kronen.

Videoen øverst i saken viser den ene føreren som sparker til den andres bil.

Skal avgjøre om det er en politisak

Da politiet kom frem, var slåsskampen avsluttet, og føreren av SUV-en hadde kjørt videre.

Litt senere bekrefter NK-operasjonsleder Stine Mjelde at politiet har fått kontakt med føreren som hadde kjørt bort. Det er denne personen som skal ha sparket i den hvite bilen på bildet under.

– Vi venter på en forklaring, og vil vurdere om det er en politisak eller noe de kan løse seg imellom, sier hun.

Jon Tufto

– Livsfarlig

Blant dem som fikk med seg hendelsen var Tom Lund, som har sendt inn videoen øverst i saken. Han forteller at han ringte politiet kort tid etter, og at de rykket ut i full fart.

– Jeg kjørte i motsatt felt og rakk akkurat å se at føreren i SUV-en gikk ut av bilen for å sparke speilet i bilen foran, forteller han.

Lund mener at føreren burde miste lappen.

– Det er livsfarlig å bråstanse i en 80-sone. Alle bilene bak måtte bremse kraftig, sier han.

Saken oppdateres.