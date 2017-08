Statsminister Erna Solberg og de andre listetoppene i Hordaland møttes til debatt i Bergen tirsdag.

Tirsdag ettermiddag møttes listetoppene for de ni største partiene på Festplassen i Bergen. Arrangementet var et samarbeid mellom BT, BA og NRK, og du kan se sendingen over.

Statsminister Erna Solberg (H), KrF-leder Knut Arild Hareide og SV-leder Audun Lysbakken er blant deltakerne. I tillegg kommer listetoppene Magne Rommetveit (Ap), Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (V), Kjersti Toppe (Sp), Arild Hermstad (MDG) og Jeanette Syversen (R).