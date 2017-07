Helse Bergen melder at mannen er alvorlig skadet.

Torsdag morgen hentet luftambulansen en kritisk skadet mann (28) ved jernbanen på Hallingskeid. Mannen skal ha fått strøm gjennom kroppen da han arbeidet ved en høyspentledning som gir strøm til togene på Bergensbanen.

– En person som tilhører et firma som jobber for oss har vært i et arbeidsuhell, bekrefter medievakt Kjetil Bakken i Bane NOR.

Ulykken skjedde klokken 05.30, to kilometer vest for togstasjonen i forbindelse med byggingen av et snøoverbygg.

Den siste oppdateringen fra Helse Bergen klokken 18.00 torsdag er at mannen er alvorlig skadet. Tidligere på dagen har tilstanden vært omtalt som kritisk.

Uklart hva som har skjedd

Da Bergens Tidende omtalte saken torsdag formiddag var politiet på stedet og gjorde åstedsundersøkelser. Det ble også avhørt vitner på stedet.

Ivar Hellene, lensmann på Voss, sier til BT torsdag kveld at det ennå ikke er helt sikkert hva som har skjedd, og at det derfor er for tidlig å gå ut med ny informasjon.

– Vi må først få pratet med personen som har vært utsatt for ulykken, sier han.

Kan få støt uten direkte kontakt

Medievakt Bakke forteller at kjøreledningen, som mannen har fått støt av, er så stor og kraftig at man ikke nødvendigvis trenger å være direkte i kontakt med den for å få støt.

– Det holder å komme for nærme. Da kan det skje et strømoverslag, sier han.

Bakke opplyser om at det er sjelden at slike ulykker skjer, fordi jernbaneverket har strenge prosedyrer og eget personell som skal jobbe med høyspentledninger. I tilfeller hvor det har skjedd ulykker tidligere, har det som regel vært privatpersoner som har tatt seg inn på togområder og klatret i strømmastene.

– I tillegg til politietterforskningen følger vi opp saken internt, sier Bakke.

Også Arbeidstilsynet har rutinemessig blitt varslet om saken.