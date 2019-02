Så langt er årets februarmåned en av de varmeste som noen gang er målt i Bergen.

– Temperaturene vi har sett så langt denne måneden minner mer om april enn om februar, sier værentusiast Robert Næss.

Værstatistikken viser at middeltemperaturen hittil i februar er den tredje varmeste som noen gang er registrert i Bergen, med en gjennomsnittstemperatur på hele 5,2 grader.

2014 varmest

Bare i 2014 og 1990 har vintermåneden vært mildere. Da var snittemperaturen for hele februar henholdsvis 5,51 og 5,41 varmegrader.

De siste dagene har gradestokken minnet mer om vår enn vinter.

– Vi har hatt hele fem døgn hittil i februar hvor middeltemperaturen har ligget på åtte grader eller mer, og det er jo litt uvanlig, sier Næss.

Så mange milde døgn i februar har nemlig aldri Bergen hatt før.

– Ikke helt umulig

Det gjenstår imidlertid fire dager før februar 2019 er historie. Slik det ser ut nå, kan det bli vanskelig å slå rekorden fra 2014. Da må nemlig gjennomsnittstemperaturen ligge på 7,5 grader eller mer hvert døgn frem til fredag.

– Slik prognosene ser ut nå, kan det bli vanskelig å slå rekorden. Samtidig har jo temperaturene de siste dagene vært litt høyere enn ventet. Det er ikke de store forskjellene mellom prognosene og det som trengs for ny rekord, så det er ikke helt umulig, sier Næss.

Meteorologen er litt mer pessimistisk med tanke på ny rekord.

– Det ser ikke slik ut, nei. Temperaturene de neste dagene vil ligge rundt seks grader i Bergen, og på torsdag vil det dessuten bli kjøligere om natten, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt.

Hittil har kanskje vinterferien minnet mer om påskeferie. Meteorologen har medfølelse med dem som synes våren kom litt i tidligste laget.

– Personlig er jeg jo veldig glad i vinter og snø, så jeg forstår dem som kunne ønske at det var kaldt litt lengre. Men dere er jo vant med milde vintre på Vestlandet, så jeg antar at det er mange som er glade for at de slipper å måke, sier hun på telefon fra Oslo.

Sol til uken

Meteorolog Skattør har imidlertid noen gode nyheter for bergenserne neste uke. Selv om starten på uken blir litt grå, med skyet vær og litt yr på mandag og tirsdag, vil det ikke komme særlig mye mer nedbør resten av uken.

– På onsdag og torsdag kan til og med solen titte frem, legger Skattør til.