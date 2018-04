«Samarbeidspartiene sine engler kjem med bud! Dette skal vi ordne opp i», skriver fylkesvaraordfører på Twitter torsdag kveld.

Tidligere denne uken skrev BT om de mange misfornøyde trafikantene på Sotra og i Øygarden, som kommende mandag må belage seg på en større trafikkomlegging.

Tiltaket går ut på å stenge flere sideveier inn til hovedveien mot Sotrabroen i håp om å redusere køene i rushtiden. Mye av kritikken går ut på at fylket ikke har satt inn flere rutebusser på strekningen.

– Dette godtar vi ikke. Det skal komme to direkteruter hver vei, og de må komme så snart som mulig, sier Aud Karin Oen, fylkespolitiker fra SV.

Lover bedring

Flere fylkespolitikere lover nå økt kollektivtransport til Sotra og omegn.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø tvitret følgende torsdags kveld: «Det er svar undervegs! Samarbeidspartiene sine engler kjem med bud! Dette skal vi ordne opp i».

– Budsjettsamarbeidet førte til at det ble satt av 1,5 millioner kroner til direkteruter til og fra Sotra i rushtiden i desember i fjor, og det skulle ha blitt iverksatt så fort som mulig, men det har ikke skjedd, sier Oen.

Samarbeidet hun refererer til er SVs samarbeid med Arbeiderpartiet, KrF og Sp i fylket.

Fredag formiddag klokken 11.00 skal flere av dem i møte med Marianne Sandahl Bjorøy, ordfører i Fjell kommune.

– Hva ser du for deg at resultatet av dette møtet blir?

– Jeg regner med at rutene blir satt i drift så fort som mulig. Det er en forventning og et krav, sier hun.

Finansiering skal ikke stå i veien

Årsaken til at det ikke er blitt satt inn flere direkteruter til Sotra-området, er at midlene som er satt av til nye direkteruter er en disponering av ekstra belønningsmidler, som pr. i dag ikke er tilgjengelige, sa Håkon Rasmussen, fylkesdirektør for samferdsel, til BT onsdag.

– Det er riktig at administrasjonen har ventet med å innføre direkteruter i påvente av belønningsmidler, men bestillingen fra vår side er klar og dette skal vi ordne, sier fylkesvaraordfører Pål Kårbø.