Politiet bekrefter at en 40 år gammel mann fra Nordhordland omkom i snøskredet som gikk i Sydalsfjellet i Lofoten 1. påskedag.

Det var den 40 år gamle Audun Lien som mistet livet i raset. Han kommer fra Lindås, men har de siste årene hatt adresse i Sveits. Lien etterlater seg samboer.

– Navnet frigis i samråd med de pårørende, sier etterforskningsleder Ingar Brun ved Svolvær politistasjon.

Kameraten varslet

Meldingen om ras kom ved 17.00-tiden søndag ettermiddag. Ifølge politiet var det kameraten til den omkomne som varslet om skredet.

– Raset ble utløst ved fjellet Svarttind. Den ene av de to kameratene havnet under snøen. Det har hele påsken vært varslet om faregrad 3 på varsom.no. Dette gjaldt særlig fjellsider med brattere skråning enn 30 grader. Hvor bratt det var på stedet der raset gikk, har vi ikke detaljer om, sier Brun.

Elektronisk peileutstyr

Alt av tilgjengelige redningsmannskaper samt lavinehund fra Svolvær rykket ut til raset.

Ved 18.00-tiden fikk en luftambulanse utslag på en elektronisk peilesender. Det ble besluttet at redningsmannskapene måtte avvente leteaksjonen fordi området ennå ikke var trygt. Det var stor rasfare.

Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge kunne noe senere melde at fire av letemannskapene var i gang med søk og graving i funnområdet. Ved 19.00-tiden meldte Hovedredningssentralen at mannen var funnet.

Livreddende førstehjelp

Ifølge NRK Nordland ble livreddende førstehjelp straks iverksatt, men livet sto ikke til å redde.

– Det var en krevende redningsoperasjon med fare for nye skred. Derfor tok det en stund før vi fikk inn redningsmannskaper, forteller operasjonsleder Jon-Inge Moen til NRK.

Ifølge lokalkjente skal den omkomne mannen ha hytte i området, som er regnet for å være et svært populært utfartssted for skiturister.