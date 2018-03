Da han ikke lenger var velkommen til å overnatte hos en venninne etter en fuktig bytur, satte han seg bak rattet.

Forrige uke møtte en mann (37) i Haugaland tingrett, tiltalt for å ha kjørt med høy promille.

Mannen bor til vanlig i Haugesund, men hadde like før jul vært på besøk hos en venninne på Stord.

De hadde drukket alkohol, før de tok en taxi til Leirvik for å drikke mer på en pub.

– Drakk mer enn syv øl

Før puben stengte begynte de å krangle.

Da de kom hjem til henne klarte de ikke å sette strek, og mannen ble derfor kastet på dør.

Da satte han seg i bilen for kjøre til en annen venninne i Sveio, som ifølge Google Maps ligger nesten 50 kilometer unna.

Ifølge politiets blodprøve, som ble tatt to og en halv time etter at kjøringen fant sted, hadde mannen 1,17 i promille. Han anslår selv at han hadde drukket mellom syv og tolv øl mellom klokken 18.00 og 03.00.

Ifølge lokalavisen Stord24, som først omtalte saken, var det kvinnen som kastet ham på dør som tipset politiet.

Mistet jobben

Mannen, som er yrkessjåfør, har på grunn av denne hendelsen mistet jobben. Han er derfor arbeidsledig og har ennå ikke fått innvilget dagpenger.

Tingretten konkluderte med at 37-åringen skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager.

Han må også betale en bot på 20.000 kroner, i tillegg til at han ikke kan kjøre bil de neste 20 månedene.

Før han møtte i retten hadde han allerede innrømmet alt, og sagt seg enig i at saken skulle avgjøres som en tilståelsessak.