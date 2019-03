Etter terroraksjonen øker politiet sikkerheten under fredagsbønnen i Bergen moské.

49 mennesker er meldt døde etter et terrorangrep på New Zealand i natt. Svært mange muslimer ble skutt under fredagsbønnen.

Badreddine Maizi, styreleder i Bergen moské, kaller hendelsen i New Zealand for tragisk.

– Politiet har tatt kontakt og sagt at de møter opp med patrulje i forkant av fredagsbønnen. Først og fremst for å vise medfølelse, sier Maizi.

– Får hets og trusler

En rekke moskeer verden over skjerper i dag sikkerheten under fredagsbønnen, ifølge internasjonale medier.

Islamic Cultural Centre Norway (ICC) anbefaler også at sikkerheten økes i norske moskeer, ifølge VG.

Bergen moské sier de jevnlig får hets fra ulike hold.

– Bergen moské får stadig vekk hets på e-post og brev. I forrige uke fikk vi et brev som var så stygt at vi skal ta det til politiet, sier Maizi.

Han mener myndighetene ikke tar truslene mot trossamfunn på alvor.

– Vi ser ikke nok politiske handlinger som skal stoppe muslimsk hets eller ekstremisme, sier Badreddine Maizi.

TOR HØVIK (ARKIV)

Politiet drar til fredagsbønnen

Pål-Tore Haga er radikaliseringskontakt i Vest Politidistrikt, med ansvar for forebygging av vold og radikalisering.

– Jeg drar til fredagsbønnen personlig for å vise respekt og medfølelse etter det som er skjedd. Vi har hatt et godt samarbeid med Bergen moské i flere år, så det er viktig at politiet er til stedet i det muslimske trossamfunnet i dag, sier Haga.

Han bekrefter at politiet vil være til stede utenfor moskeen under fredagsbønnen.

– Vi har tilbudt moskeen en patrulje i nærheten som skal patruljere under fredagsbønnen, for å øke tryggheten og sikkerheten til dem som kommer, sier Haga.

Moskeen på Grønland i Oslo har satt inn vektere under fredagsbønnen, melder NTB. Politiet i Oslo avventer situasjonen før de skal komme med råd til oslo moskeer.

Odd E. Nerbø (arkiv)

Høyreekstremt miljø

Gjerningsmannen under terroraksjonen i New Zealand betegnes som høyreekstrem. Han skal ha skrevet et manifest inspirert av Anders Behring Breivik.

– Er det et høyreekstremt miljø i Bergen?

– Ja, det er noen personer som er medlemmer av høyreekstreme miljø, men de er få, sier Haga.

– Følger dere ekstra med på disse personene i dag?

– Aktiviteten ovenfor disse personene er lik i dag som i går, sier Haga, som ikke vil gi detaljer om hvordan politiet jobber på dette feltet.

Fem moskeer i Bergen

BT har tidligere besøkt alle moskeene i Bergen.

Det er fem stykker i byen: