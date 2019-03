Etter terroraksjonen øker politiet sikkerheten under fredagsbønnen i Bergen moské.

49 mennesker er meldt døde etter et terrorangrep på New Zealand i natt. Svært mange muslimer ble skutt under fredagsbønnen.

– Dette er et brutalt og barbarisk angrep mot uskyldige mennesker som bare ville be, sier Abdi-Ladif Ahmed, som er imam er Bergen moské.

Han forteller at moskeen har fått flere hatbrev.

– Vi får hatbrev fra folk som kaster boss og flasker med alkohol. Men jeg tror ikke det er direkte trusler, det er bare folk som vil provosere, sier imamen.

Geir Martin Strande

– Får hets og trusler

Badreddine Maizi, styreleder i Bergen moské, forteller at moskeen fikk et hatbrev så seint som i forrige uke.

– Bergen moské får stadig vekk hets på e-post og brev. I forrige uke fikk vi et brev som var så stygt at vi skal ta det til politiet, sier Maizi.

Han kaller hendelsen i New Zealand for tragisk.

– Politiet har tatt kontakt og sagt at de møter opp med patrulje i forkant av fredagsbønnen. Først og fremst for å vise medfølelse, sier Maizi.

Bergen moské besøker andre trossamfunn for å forstå hverandre bedre. De har også et samarbeid med kommunen og politiet for å forebygge radikalisering hos oss.

En rekke moskeer verden over skjerper i dag sikkerheten under fredagsbønnen, ifølge internasjonale medier.

Politiet drar til fredagsbønnen

Pål-Tore Haga er radikaliseringskontakt i Vest politidistrikt, med ansvar for forebygging av vold og radikalisering.

– Jeg drar til fredagsbønnen personlig for å vise respekt og medfølelse etter det som er skjedd. Vi har hatt et godt samarbeid med Bergen moské i flere år, så det er viktig at politiet er til stedet i det muslimske trossamfunnet i dag, sier Haga.

Han bekrefter at politiet vil være til stede utenfor moskeen under fredagsbønnen.

– Vi har tilbudt moskeen en patrulje i nærheten som skal patruljere under fredagsbønnen, for å øke tryggheten og sikkerheten til dem som kommer, sier Haga.

Moskeen på Grønland i Oslo har satt inn vektere under fredagsbønnen, melder NTB.

Geir Martin Strande

Høyreekstremt miljø

Gjerningsmannen under terroraksjonen i New Zealand betegnes som høyreekstrem. Han skal ha skrevet et manifest inspirert av Anders Behring Breivik.

– Er det et høyreekstremt miljø i Bergen?

– Ja, det er noen personer som er medlemmer av høyreekstreme miljø, men de er få, sier Haga.

– Følger dere ekstra med på disse personene i dag?

– Aktiviteten ovenfor disse personene er lik i dag som i går, sier Haga, som ikke vil gi detaljer om hvordan politiet jobber på dette feltet.

Fem moskeer i Bergen

BT har tidligere besøkt alle moskeene i Bergen.

