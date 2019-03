Vindkast på opp mot 20 meter i sekundet på Sotrabroen. Innfører tiltak ved 25 meter i sekundet.

– Det forventes sørøst sterk kuling og liten storm i kastene. Vindkastene gjør at folk bør surre fast eller sikre løse gjenstander. Ut over ettermiddagen og kvelden forventes det at vinden skal roe seg, sa meteorolog Tone Christin Thaule ved Vervarslinga på Vestlandet på formiddagen.

Vinden har nå roet seg i lavlandet.

– Det verste er over nå, sier Olav Krogsæter, meteorolog ved StormGeo, rundt klokken 19 tirsdag kveld.

– Det skal være litt nedbør utover kvelden, men det gir seg i løpet av natten, sier han.

Vind på 27-30 meter i sekundet

I indre strøk på Vestlandet og i fjellet vil vinden kunne komme opp i 27-30 meter i sekundet. Utsatte strøk langs kysten vil også få kraftig vind, men neppe opp mot varselet for indre strøk.

– Det vil være store lokale variasjoner i hvordan folk opplever vinden. Fjellet og kysten er mest utsatt. Regn i ytre strøk, sludd og snø i indre og høyere strøk gjør at det blir en dag med mye vær, sier Thaule.

Det er et lavtrykk på vei fra Island via Skottland som er på vei inn over Vestlandet.

Her ser du lavtrykket som er på vei mot #SørNorge i dag. Det kommer til å gi mye snø og vanskelige kjøreforhold. Det gir også kraftig vind på Vestlandet 🌨 Nedbøren som følger med lavtrykket har allerede ankommet Sørlandet, der det er en del regn og sludd, og snø i indre strøk. pic.twitter.com/aeOza9ECe8 — Meteorologene (@Meteorologene) March 12, 2019

Tiltak ved 25 meter i sekundet

Vegtrafikksentralen følger værsituasjonen på broene rundt Bergen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Sotrabroen er mest utsatt, men foreløpig får ikke vinden noen konsekvenser. Vi innfører tiltak ved 25 meter i sekundet. Da blir politiet varslet og det blir selektering av hvilke kjøretøyer som får kjøre over broen, sier trafikkoperatør Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen.

Selektering av kjøretøyer innebærer at lette kjøretøyer som skapkjøretøyer og biler med skibokser blir holdt igjen.

– Først ved 30 meter i sekundet blir stengning aktuelt på Sotrabroen. Vi følger med på situasjonen utover dagen. Vi har en målestasjon på broen som kontinuerlig oppdaterer oss, sier Hansen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Stenger ved 30 meter i sekundet

Vegtrafikksentralen har registrert vind på tett oppunder 20 meter i sekundet. Når BT snakker med trafikkoperatøren er er vinden 17 meter i sekundet og en middelverdi på 15.

– Den vinden som tar mest på Sotrabroen, er ren sørlig-sørvestlig eller ren nordlig-nordøstlig retning. Erfaringsmessig blir Sotrabroen stengt en gang i året, og da bare over en kort periode, sier Hansen.

For Askøybroens del skal det mer vind til før det blir aktuelt med tiltak.

– Den broen har vel knapt vært stengt på grunn av vind siden den ble bygget, sier Hansen.

I dag meldes betydelig snøskredfare i store deler av #SørNorge, og moderat i store deler av #NordNorge, samt på Nordenskiöld Land på #Svalbard. Les varslene på https://t.co/GC9ddCJA0z før du legger ut på skitur! pic.twitter.com/vIglTsus0b — Meteorologene (@Meteorologene) March 12, 2019

Snøskredfare

Værsituasjonen gjør at NVE tirsdag melder om moderat snøskredfare for store deler av Vestlandet. Dette gjelder først og fremst Voss, Hardanger og Indre Sogn, ifølge varsom.no.

– Vi er obs på den sterke vinden som i dag kommer fra sørøst. Faregraden vil bli holdt på oransje nivå, sier snøskredvarsler Ragnar Ekker ved varsom.no.