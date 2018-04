Elevene i 7. klasse ved Møhlenpris skole ble mandag morgen møtt av en sveisen mattelærer med rosa hår og grønt skjegg. Årsaken var spesiell.

Helt siden Endre Warholm begynte å undervise skoleelevene i matematikk høsten 2016, har det stadig vært noen som har glemt å levere inn den ukentlige matteleksen.

– Nå må dere se å få levert matteleksen! Den uken alle leverer matteleksen skal jeg farge håret, lovet jeg, sier Endre Warholm og legger ettertenksomt til i en humoristisk tone:

– Nå fremstår kanskje elevene som noen rotekopper, men det er de jo!

Lyktes omsider

Sist uke lyktes imidlertid elevene endelig. Da fredagen kom, hadde nemlig alle i klassen klart å levere oppgavene om brøkregning i tide.

Mandag morgen sprayet derfor Endre Warholm håret sitt i en kraftig rosa kulør og skjegget i en grønnfarge som definitivt heller ikke var av den duse sorten.

– Datteren min Ida sa dagen før «Mamma, kan du levere meg i barnehagen i morgen, jeg blir så flau!» Men dagen etter ombestemte hun seg, sier småbarnsfaren som fikk god respons både i barnehagen og senere på skolen.

– Kjempekult

– Klassen jublet. Ungene syntes at det var kjempekult. Alle mente at det var veldig fint og at jeg kledde det. Veldig mange syntes at jeg ble veldig mye yngre. Endelig ble jeg lagt merke til, forteller 62-åringen lattermild på telefonen.

– Har du fremdeles rosa hår og grønt skjegg?

– Nei, jeg har vasket håret og skjegget to ganger med sjampo, men det er fortsatt litt grønt i skjegget, konstaterer læreren som var ferdig utdannet i 1978.

– Er du en leken type?

– Jeg er nok det, men jeg kan også være veldig konservativ. Jeg mener at ungene skal levere leksene sine hver uke og ha to streker under svaret.

– Kommer du til å gjøre dette flere ganger?

– Jeg kommer til å vurdere det hvis hele klassen leverer matteleksen. Det var gøy å gjøre dette, det skaper litt humor, sier Endre Warholm.

HILDE MYHREN-BERGE

– Stor oppstandelse

Lærer Hilde Myhren-Berge var også i klasserommet med sin fargerike kollega da elevene kom inn til første time mandag.

– Det var kjempegøy! En mor sa til meg at dette var den beste motivasjonen elevene kunne ha fått for å levere inn leksene. Det ble stor oppstandelse i klassen, og det gikk rykter om dette stuntet på skolen, så de andre elevene ville også se ham, forteller hun.

– Er han en veldig gøy type?

– Nei, han er ganske streng på en måte. Ikke den typiske klovnetypen. Men han holder det han har lovet og er mye modigere enn meg. Jeg har lovet klassen å bake kake hvis alle leverer ukeleksen i norsk, sier Hilde Myhren-Berge.