I fjor fikk ni personer øyenskader på nyttårsaften. Øyelege Nils Bull tror like mange kommer til å bli skadet i år.

Hvert år skriver mediene den samme saken 1. nyttårsdag:

Saken om øyelege Nils Bull, som forteller om de stygge skadene folk har pådratt seg kvelden før.

Vil ha forbud

Bull, som jobber ved Haukeland universitetssjukehus, tror ikke årets feiring vil bli noe unntak.

– Jeg har en forventning om at vi kommer til å få cirka ti alvorlige øyenskader på landsbasis, sier han.

Som regel fører skadene til at synet blir «moderat eller alvorlig skadet».

Øyelegen har i flere år tatt til ordet for et forbud mot privat fyrverkeri. Han viser til statistikken over hvor mange som blir skadet hvert år.

– Amatører bør ikke holde på med eksplosiver på nyttårsaften, spesielt ikke når de er alkoholpåvirket, slår han fast.

Videre er det meldt om uvær nyttårsaften, noe som kan gjøre rakettoppskytingen farligere.

– Bruk beskyttelsesbriller

På Haukeland blir mellom null og fire personer innlagt med øyenskader på nyttårsaften hvert år. De fleste er menn.

– I tilfellene hvor kvinner blir skadet, er de nesten alltid tilskuere – og har ikke tent lunten selv, sier øyelegen.

Han forteller at det er flere feil som gjør at folk blir skadet:

Personen som ble skadet brukte ikke beskyttelsesbriller.

Personen var alkoholpåvirket.

Personen hadde ikke god nok avstand.

Personen brukte ikke tennstav, og ble stående for lenge ved lunten.

– Hvis man står nærmere enn 100 meter, vil jeg sterkt anbefale å bruke briller. Hvis et batteri velter, noe de gjør regelmessig, kommer det gjerne 30 raketter i rask rekkefølge mot dem som står og ser på, sier Bull.

ODDLEIV APNESETH (arkiv)

Slik holder du deg trygg

Det er ikke bare Bull som er opptatt av fyrverkeri-sikkerhet. På nettsiden sikkerhverdag.no har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap publisert ni råd som vil gjøre nyttårsfeiringen tryggere:

Fyrverkeri:

Sørg for at batteriet står trygt og støtt, pakk gjerne rundt med snø hvis det finnes.

Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.

Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyenskader.

Tenn aldri lunten to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dunk med vann og lever tilbake til forhandler.

Stjerneskudd:

Stjerneskudd skal bare brukes ute.

Ikke bruk flere stjerneskudd sammen – da kan det bli store flammer som slår tilbake i hånden.

Hold det på strak arm, i god avstand fra andre mennesker.

Ikke vift foran ditt eget eller andres ansikt.

Bruk beskyttelsesbriller for å unngå gnister i øynene.