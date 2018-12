Klokken 07.54 mandag morgen rykket nødetater til Equinors anlegg på Mongstad. En gasslekkasje førte til at hele raffineriet måtte nødnedstenges.

Det ble først meldt om at mellom 600 og 700 var evakuert fra anlegget, men dette tallet ble senere justert ned til 300.

– De eneste som var igjen på anlegget var beredskapsmannskap som blant annet hadde som oppgave å kjøre ned anlegget, sier pressekontakt Elin A. Isaksen i Equinor.

Klokken 09.15 meldes det at lekkasjen er stoppet og at situasjonen er under kontroll.

- Det er et industribrannvern på anlegget. Brannvesenet fra Lindås, Meland og Modalen, samt fra Austrheim rykket til stedet. Vi vet at det skal være lekkasje fra en ti kubikkmeter stor tank, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Fred Ivar Klemetsen

– Ikke fare for storulykke

– Det var flytende petroleumsgass (LPG) som lekket ut fra anlegget. Det var ikke noe som indikerte fare for en storulykke, men alle forholdsregler ble tatt, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Politiet rykket ut med to patruljer og har opprettet et koordineringssenter i samarbeid med brannvesenet og Equinor.

Isaksen i Equinor sier til Sysla at ingenting tyder på at noen er blitt skadet som følge av lekkasjen.

– Alle er gjort rede for. Anlegget kjøres nå ned og trykkavlastes.

Isaksen sier at det er uklart hva som er årsak til lekkasjen. Myndighetene er varslet, og sikring av anlegg pågår.

Kontroll på situasjonen

Operasjonsleder Tatjana Knappen opplyser at politiet sendte to politipatruljer til Mongstad. Det er er opprettet et koordineringssenter der politiet samarbeider med Equinor.

- Det er ikke lenger fare for at noen skal bli skadet. Det har ikke vært behov for å evakuere utenfor området, sier Knappen.

Håkon Myking ved brannvesenets 110-sentral melder klokken 09.15 at gasslekkasjen er stoppet og at det er kontroll på situasjonen.

Fakta: Raffineriet på Mongstad Raffineriet på Mongstad er det største i Norge og middels stort i europeisk sammenheng.

Størstedelen av produksjonen på raffineriet består av bensin, diesel og flydrivstoff. Det produseres nok bensin til å dekke rundt fire ganger Norges årlige forbruk.

Omtrent 75 prosent av totalproduksjonen eksporteres. Her produseres også petrolkoks som brukes til anoder i aluminiumsindustrien kilde: Equinor

Produserer nafta

Gassen kan være skadelig for personer som blir eksponert for store mengder. Ifølge helsebiblioteket fortrenger gassen oksygen fra lungene og kan forårsake hjertestans.

Equinor skriver i en pressemelding at anlegget som har hatt lekkasje produserer nafta, en komponent som brukes i produksjon av bensin.

Totalt er det 2000 ansatte ved anlegget på Mongstad. Det er foreløpig usikkert når de evakuerte kan gå tilbake på jobb.