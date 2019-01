117 personer evakueres fra Fjord Base i Flora etter en lekkasje av maursyre og nitrat.

Vest politidistrikt opplyser på Twitter at to personer behandles for lettere skader etter det politiet betegner som en ulykke med lekkasje av maursyre og nitrat.

Syrelekkasje

Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut da det ble meldt om en syrelekkasje inne på Fjord Base i Flora torsdag morgen.

Det er opprettet en sikkerhetssone rundt industrianlegget som ligger på Botnaneset i Flora kommune.

– Midt i situasjonen

– Vi er ferdig rigget og skal nå gå inn og tåkelegge. Vi er midt i situasjonen, sier brannsjef Robert Endestad ved 10.40-tiden.

De kjøler nå ned tanken med vanndamp og sender inn røykdykkere.

– Det er en slags maursyre og et nitrat som er problemet, men det er god trekk i luften, slår brannsjefen fast.

Forsyningsbase

Ifølge Wikipedia er Fjord Base Norges største forsyningsbase for oljeindustrien.

Tanken som skal kjøles ned skal være på ca. 25 kubikk, ifølge brannsjefen.

En båt som lå i nærheten av tanken, er gått fra kai.

David Antonsen, som er Firdaposten sin fotograf på stedet, sier at veien er sperret av.

– Det velter røyk ut av noen tanker, sier Antonsen.