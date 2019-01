Toget som sperret sporet ved Reimegrend i Voss i fem timer, er nå fjernet.

Arbeidstoget sporet av ved 10-tiden søndag formiddag og sperret toglinjen ved Reimegrend frem til klokken 15.15 i ettermiddag.

– Toget er nettopp fjernet, og nå går togtrafikken, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane NOR.

Strekningen mellom Reimegrend og Urdland i Voss var stengt for togtrafikk i over fem timer.

Forsinkelser

Regiontogene mellom Bergen og Oslo, og lokaltog mellom Bergen og Myrdal, ble berørte av forsinkelsene.

Toget fra Oslo til Bergen sto på Myrdal stasjon, mens toget fra Bergen til Oslo sto på Voss og ventet.

– Vil ta tid

– Et tog er på vei for å trekke arbeidstoget opp igjen på skinnene, det er beregnet å være fremme klokken 13.30, sa Folke-Olsen tidligere i dag.

Bane NOR

Hun kunne da ikke gi noe tidspunkt for når de regnet med at problemet var løst, men sa at dette ville ta tid.

– Først skal toget trekkes opp igjen, og etterpå skal det undersøkes om det er blitt skader på togskinnene, sa Folke-Olsen.

Ingen personer ble skadet i avsporingen på Bergensbanen.

Alternativ transport

Pressevakt Nina Schage hos NSB fortalte at de har organisert alternativ transport mellom Voss og Myrdal, og fra Myrdal til Voss. Dette var for togpassasjerene som dro fra Bergen klokken 08.39 i morges, og fra Myrdal til Bergen klokken 11.11 i dag.

– Arbeidstoget som har sporet av tilhører Bane NOR. Berging er på vei, sa Schage.