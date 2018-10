Kvinne i 60-årene funnet bevisstløs og skadet ved autovern i Sunnfjord

Politiet opplyser at en mann i 80-årene erkjenner å ha kjørt i et autovern, men at han ikke husker eller har lagt merke til kvinnen.

Ulykken skjedde like før klokken 15 tirsdag ettermiddag. Kvinnen i 60-årene ble funnet bevisstløs i en skråning ved et ødelagt autovern som hadde løsnet. Hun kom senere til bevissthet, men husker ingenting av hva som har skjedd, opplyser politiet. En luftambulanse fraktet kvinnen til Førde sentralsjukehus etter ulykken. Helse Førde har ikke opplyst om skadegrad, men politiet mener det er alvorlig. Vet lite om ulykken – Det vi har fått opplyst, er at hun nå er under operasjon. Tilstanden hennes er alvorlig, men stabil, sier Knut Dahl-Michelsen, operasjonsleder i Vest politidistrikt. Det er usikkert om det er snakk om en påkjørsel, om kvinnen har stått ved autovernet da det ble truffet av bilen eller om hun har stått på andre siden av veien, opplyser politiet. – Vi har kontroll på føreren av bilen. Han skal ikke ha kjørt fra stedet etter ulykken, men har ikke lagt merke til kvinnen. Det er ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Dahl-Michelsen. – Vi har ingen direkte vitner Operasjonslederen forteller at kvinnen skal ha drevet med gårdsarbeid, trolig sauesanking, sammen med sin mann, da ulykken skjedde. – Vi vet ennå ikke hvor lenge hun har ligget ved autovernet. Men vi tror ikke det er snakk om så lenge. Mannen hennes var ikke så langt unna, men vi er ikke sikre på om det var han som fant henne først, sier Dahl-Michelsen. Det var mellom Bygstad og Dale i Sunnfjord at ulykken skjedde. – Vi har ingen direkte vitner til ulykken og er fortsatt på stedet for å finne ut av hva som har skjedd. Føreren av bilen er fysisk uskadet og blir tatt hånd om av sin nærmeste familie, sier Dahl-Mikkelsen.