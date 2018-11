Igor Piwnik (14) elsker å jobbe med tre. Gjennom bygging av småhus og besøk på byggeplasser skal lidenskapen vekkes hos flere.

Igor Piwnik har bestemt seg. Han vil bli møbelsnekker.

– Jeg liker tanken på å lage et bord hvor en familie skal sitte rundt, spise og prate sammen. Det er fint å kunne lage noe som vil gjøre andre glad, sier Piwnik.

Han synes det er bra at de får prøve seg med praktiske oppgaver. Han tror det kan hjelpe noen til å velge fag.

Vil ha flere jenter og mindre frafall

Søkertallene til byggfag har gått opp de siste årene. Jonny Olsen, opplæringsleder i Byggopp Hordaland (Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk), er glad for den positive trenden, men ønsker seg enda flere søkere, særlig jenter.

– Mange av jentene søker seg til allmennfag eller omsorgsfag. Vi prøver å lede dem som vil bli ingeniører inn på byggfag, sier Olsen.

For å klare dette har Byggopp startet et rekrutteringsprosjekt. De skal følge ungdomsskoleelever fra de begynner i niende klasse til de har søkt seg inn på videregående. Elevene skal få møte alle yrkesgrupper som bidrar når et hus skal bygges. De skal besøke byggeplasser og bygge småhus.

– Det er viktig at de får prøvd seg før de velger. Slik kan vi fange opp dem som har interesse og samtidig sile ut dem det ikke passer for. Det kan være med å hindre frafall seinere, sier Olsen.

Han mener dem som velger byggfag vil være sikret jobb.

– Det er et enormt behov. Alle slåss om de, sier Olsen.

Ørjan Deisz

Halvparten jenter

Tuva Halvorsen Borge (14) er en av mange jenter som likevel ikke vil velge byggfag. Hun har lyst til å jobbe innenfor helse, kanskje som sykepleier.

– Byggfag er ikke noe for meg. Jeg er ikke så interessert, men det er litt gøy å bygge og se at det blir noe konkret, sier Borge.

Tobias Sagstad (18) er betonglærling og har fått oppgaven med å hjelpe elevene med byggingen.

– Det er greit å vise dem hva det innebærer. Jeg håper de synes det er gøy, sier Sagstad.

Selv går han på en skole som har lyktes med å rekruttere jenter. På Taf (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik videregående skole er halvparten av elevene i første klasse jenter. I klassen til Sagstad er fire av tretten elever jenter. Han tror grunnen er at Taf gir flere muligheter enn vanlig yrkesfag.

– På Taf får du studiekompetanse i tillegg til fagbrev. Det er en god mulighet for dem som vil bli ingeniører, sier Sagstad.

Ørjan Deisz

Spent på resultatet

Rekrutteringsprosjektet involverer 150 elever på fem skoler. Byggopp skal spørre niendeklassingene om hva de vil bli, og hvilke fag de vil ta. Så vil de spørre dem på nytt om halvannet år, når de har søkt på videregående skole.

– Det blir spennende å se om de endrer syn etter at vi har vist dem hva byggebransjen er, sier Olsen.

Han blir håpefull når han ser hvor ivrig elevene jobber med småhusene. Men han skulle ønske interessen var større blant jentene. Etter å ha besøkt tre av fem skoler, har ingen av jentene de har spurt svart at de vil velge byggfag.