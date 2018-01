Et hus i Fjell i Hordaland kollapset grunn av kraftig vind.

Brannmannskapene jobber fremdeles med å sikre et kollapset hus i holder på Steinsvikhaugane i Fjell kommune.

– Huset har blåst helt ned, vinden har tatt ganske kraftig i huset, sier vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen fortelle.

Det er snakk om et hus under oppføring, og da vinden tok tak i stillaset utenfor, tok skal det ha dratt med seg resten av huset.

– Hektisk nå

Etter det BT forstår, var huset nesten ferdig oppreist da kollapsen skjedde.

– Det er ganske hektisk der ute nå, de forsøker å sikre stedet fordi det ser ut til at vinden øker på, sier Røyseth.

Brannvesenet fikk melding om kollapsen klokken 13.58.

Bård Bøe

Mulig ekstremvær

Det er meldt full storm og risiko for ekstremvær utover kvelden søndag. Vêrvarslinga for Vestlandet har trappet opp beredskapen til fase A. Det vil si at ekstra mannskap er hentet inn for å følge utviklingen i været.

– Det er i alle fall helt på grensen til ekstremvær. Det blåser en del allerede, og det blir verre søndag kveld, sier ved Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt.

Bård Bøe

Ifølge Cecilie Villanger, meteorolog ved StormGeo vil en særlig merke den kraftige vinden langs kysten på Vestlandet. Vinden kan komme opp i 40 meter i sekundet enkelte plasser, ifølge meteorologen.

Uværet skyldes et lavtrykk ved Island og et høytrykk over Russland.

– Vi ligger midt imellom. Det er dårlig nytt, sier Villanger.

Kolonnekjøring på flere fjelloverganger

Søndag ettermiddag meldes det også om at den kraftige vinden har ført til at flere fjelloverganger har ført til kolonnekjøring, skriver NTB.

Det gjelder foreløpig europavei 134 over Haukelifjell, riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Ifølge Statens vegvesen kan det bli innført kolonnekjøring på riksvei 15 over Strynefjellet på kort varsel. Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er stengt på grunn av uværet.

– Vinden blir ikke like kraftig på alle fjelloverganger, sier vaktoperatør Roger Nedberg Hille ved Vegtrafikksentralen. Han ber reisende om å holde seg oppdatert på veimeldingene.

Utover mandag ventes det mye nedbør i Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder-fylkene og Rogaland, noe som vil føre til vanskelige kjøreforhold.